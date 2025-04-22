Реклама
Прямой эфир
Мир
В Кремле назвали условие для переговоров с Украиной
Мир
В МИД РФ указали на глубину падения ЕС из-за угроз политикам посещать Москву 9 Мая
Мир
Путин не планирует посещать похороны папы римского Франциска
Общество
Синоптик спрогнозировал экстремальную жару в Москве до 23 апреля
Происшествия
Два человека пострадали в ДТП с грузовиками и легковушкой в Тверской области
Армия
ВСУ за сутки потеряли более 160 боевиков на курском направлении
Общество
Хуснуллин призвал регионы продумать меры по повышению объема строительства жилья
Политика
Путин примет участие в ПМЭФ-2025
Общество
Путин назначил Алексея Исакова послом РФ в Уругвае
Мир
В МИД сообщили об учете Россией агрессивного военного планирования НАТО
Мир
СМИ сообщили о гибели более 20 человек из-за ударов Израиля по сектору Газа
Происшествия
Сотрудник зоопарка в Мариуполе погиб после нападения тигра
Общество
Цискаридзе назвал смерть скульптора Церетели печальной вестью
Мир
Трамп пообещал сообщить о плане по Украине в ближайшие три дня
Общество
Зураба Церетели похоронят в Грузии
Авто
За прошедшие сутки в России произошло 289 ДТП
Мир
Иран готов сделать ядерную программу более прозрачной на своих условиях
Сюжет:

Глава Пентагона Пит Хегсет погряз в скандалах. Что пишут СМИ

Белый дом заявил о поддержке работы главы Пентагона Хегсета
0
EN
Фото: Global Look Press/Ron Sachs
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Министр обороны США Пит Хегсет оказался в центре внимания из-за новой утечки конфиденциальной информации и обвинений в некачественном управлении Пентагоном. Президент США Дональд Трамп публично выразил ему поддержку, однако шансы бывшего ведущего Fox News на сохранение должности падают. Что пишут мировые СМИ о скандале — в дайджесте «Известий».

Associated Press: Белый дом выразил поддержку Хегсету

Президент США Дональд Трамп выразил поддержку Хегсету после обвинений в том, что он поделился конфиденциальными военными подробностями еще в одном чате Signal, на этот раз со своей женой и братом. В Белом доме дали понять, что считают виновниками скандала информаторов внутри ведомства.

Associated Press

«Это просто фейковые новости. Они просто выдумывают истории, — заявил президент Дональд Трамп журналистам. — Я думаю, это похоже на недовольных сотрудников. Знаете, его поставили туда, чтобы избавиться от множества плохих людей, и именно это он и делает. Так что у вас не всегда есть друзья, когда вы так делаете», — сказал Трамп.

Позиция администрации была направлена ​​на то, чтобы противостоять требованиям демократов об увольнении Хегсета в то время, когда Пентагон охвачен беспорядками, включающими в себя уход нескольких старших помощников и внутреннее расследование утечки информации. Белый дом также пытался отвлечь внимание от последствий для национальной безопасности, представив его как результат институциональной борьбы за власть между Хегсетом и наемными чиновниками.

CNN: Хегсет пока находится в безопасности

Трамп потратил огромный политический капитал на утверждение Хегсета министром обороны, потому что нынешний глава Пентагона отражает нестандартную политическую идентичность и инстинкты самого Трампа. Целью его выбора было показать, что условности и черты, которые обычно определяют высших должностных лиц национальной безопасности, не применимы во втором его президентском сроке.

CNN

Вот почему Хегсет пока кажется в безопасности, несмотря на ошеломляющие новые откровения о том, что он поделился секретными военными планами в групповом чате, в котором среди прочих участвовали его жена и брат, после более раннего скандала из-за того, что он разгласил подробности об ударах по Йемену в чате с высокопоставленными чиновниками.

Бывший ведущий Fox News не будет вести себя как сотрудник органов безопасности, который ценой своей жизни охраняет конфиденциальную информацию. Увольнение Хегсета через три месяца после его вступления в должность, начавшегося с предупреждений экспертов по национальной безопасности о его опасной неготовности возглавить Пентагон, заставило бы смущенного Трампа признать, что он совершил ошибку.

В США продолжается скандал c утечкой данных из чата в Signal. Что нужно знать

Politico: Хегсет может «взорваться сам» при поддержке Трампа

Среди союзников Трампа растут сомнения относительно того, как долго сможет продержаться находящийся в тяжелой ситуации министр обороны. Хотя Трамп и Хегсет единодушно отвергают утечки информации в прессу от бывших чиновников Пентагона, два человека, близких к Белому дому, 21 апреля предположили, что он еще не вышел из трудной ситуации, поскольку беспорядки внутри министерства обороны реальны.

Politico

Как выразился один из них, бывший ведущий Fox News может «взорваться сам по себе». Другой человек, близкий к Белому дому, признал, что Трампу нравятся «жизненная сила и молодость» Хегсета, но он может устать от отвлечения внимания и беспорядков внутри Пентагона.

Трамп и Хегсет провели частный разговор после того, как бывший представитель Пентагона раскритиковал его руководство 20 марта. По словам человека, знакомого с разговором, сообщение Хегсету за закрытыми дверями соответствовало публичному. Трамп по крайней мере на данный момент выражает ему свою поддержку. Однако вероятно и то, что президент в конечном итоге решит маргинализировать министра, а не выгнать его.

Reuters: Пентагон начинает ополчаться против Хегсета

Хегсет с поразительной скоростью перестраивает министерство обороны США, увольняя ведущих генералов и адмиралов, стремясь реализовать повестку Трампа в области национальной безопасности и искоренить инициативы по обеспечению разнообразия, которые он считает дискриминационными. Последний скандал разгорелся после увольнения помощников, привлеченных администрацией Трампа в Пентагон. Увольнения были вызваны расследованием утечки, проведенным по распоряжению начальника штаба Хегсета 21 марта.

Reuters

Среди уволенных помощников — Дэн Колдуэлл, давний коллега Хегсета, ставший одним из его самых доверенных советников. На прошлой неделе его выпроводили из Пентагона из-за утечек, за которые он отрицает свою ответственность. Также был уволен заместитель начальника штаба Хегсета Дэрин Селник.

Один из чиновников заявил, что увольнения военных и тех, кто был отстранен в ходе расследования утечки, создали атмосферу неопределенности в Пентагоне. По его словам, Хегсет больше сосредоточен на незначительных проблемах, которые набирают популярность в социальных сетях среди его консервативной базы, чем на четком изложении политики национальной безопасности.

The New York Times: в конгрессе недовольны скандалами с Хегсетом

Давление на Хегсета возросло после того, как появились новости о второй группе в мессенджере Signal. Член палаты представителей Дон Бэкон стал первым республиканским членом конгресса, заявившим, что поведение Хегсета недопустимо и что он заслуживает увольнения. Бывший генерал ВВС, работающий в комитете по Вооруженным силам, заявил, что для Хегсета было бы «совершенно неприемлемо» беседовать с семьей по телефону о миссиях в Йемене.

The New York Times

«Россия и Китай повсюду в его телефоне, и то, что он закачивает секретные материалы на свой телефон, неправильно, — добавил он. — Он ведет себя так, будто он выше закона, и это показывает, что он дилетант». На просьбу пояснить свои комментарии Бэкон сказал, что он «никогда не будет говорить Белому дому, что делать», но что он «не потерпит» поведения Хегсета, если он будет у власти. «Если сообщения правдивы, это неприемлемо», — сказал он.

Видные демократы также призвали провести расследование в отношении Хегсета. Сенатор Адам Шифф из Калифорнии потребовал, чтобы национальное управление архивов и документации провело расследование использования администрацией Трампа Signal и других приложений для обмена сообщениями.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025