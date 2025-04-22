Глава Пентагона Пит Хегсет погряз в скандалах. Что пишут СМИ

Министр обороны США Пит Хегсет оказался в центре внимания из-за новой утечки конфиденциальной информации и обвинений в некачественном управлении Пентагоном. Президент США Дональд Трамп публично выразил ему поддержку, однако шансы бывшего ведущего Fox News на сохранение должности падают. Что пишут мировые СМИ о скандале — в дайджесте «Известий».

Associated Press: Белый дом выразил поддержку Хегсету

Президент США Дональд Трамп выразил поддержку Хегсету после обвинений в том, что он поделился конфиденциальными военными подробностями еще в одном чате Signal, на этот раз со своей женой и братом. В Белом доме дали понять, что считают виновниками скандала информаторов внутри ведомства.

Associated Press «Это просто фейковые новости. Они просто выдумывают истории, — заявил президент Дональд Трамп журналистам. — Я думаю, это похоже на недовольных сотрудников. Знаете, его поставили туда, чтобы избавиться от множества плохих людей, и именно это он и делает. Так что у вас не всегда есть друзья, когда вы так делаете», — сказал Трамп.

Позиция администрации была направлена ​​на то, чтобы противостоять требованиям демократов об увольнении Хегсета в то время, когда Пентагон охвачен беспорядками, включающими в себя уход нескольких старших помощников и внутреннее расследование утечки информации. Белый дом также пытался отвлечь внимание от последствий для национальной безопасности, представив его как результат институциональной борьбы за власть между Хегсетом и наемными чиновниками.

CNN: Хегсет пока находится в безопасности

Трамп потратил огромный политический капитал на утверждение Хегсета министром обороны, потому что нынешний глава Пентагона отражает нестандартную политическую идентичность и инстинкты самого Трампа. Целью его выбора было показать, что условности и черты, которые обычно определяют высших должностных лиц национальной безопасности, не применимы во втором его президентском сроке.

CNN Вот почему Хегсет пока кажется в безопасности, несмотря на ошеломляющие новые откровения о том, что он поделился секретными военными планами в групповом чате, в котором среди прочих участвовали его жена и брат, после более раннего скандала из-за того, что он разгласил подробности об ударах по Йемену в чате с высокопоставленными чиновниками.

Бывший ведущий Fox News не будет вести себя как сотрудник органов безопасности, который ценой своей жизни охраняет конфиденциальную информацию. Увольнение Хегсета через три месяца после его вступления в должность, начавшегося с предупреждений экспертов по национальной безопасности о его опасной неготовности возглавить Пентагон, заставило бы смущенного Трампа признать, что он совершил ошибку.

Politico: Хегсет может «взорваться сам» при поддержке Трампа

Среди союзников Трампа растут сомнения относительно того, как долго сможет продержаться находящийся в тяжелой ситуации министр обороны. Хотя Трамп и Хегсет единодушно отвергают утечки информации в прессу от бывших чиновников Пентагона, два человека, близких к Белому дому, 21 апреля предположили, что он еще не вышел из трудной ситуации, поскольку беспорядки внутри министерства обороны реальны.

Politico Как выразился один из них, бывший ведущий Fox News может «взорваться сам по себе». Другой человек, близкий к Белому дому, признал, что Трампу нравятся «жизненная сила и молодость» Хегсета, но он может устать от отвлечения внимания и беспорядков внутри Пентагона.

Трамп и Хегсет провели частный разговор после того, как бывший представитель Пентагона раскритиковал его руководство 20 марта. По словам человека, знакомого с разговором, сообщение Хегсету за закрытыми дверями соответствовало публичному. Трамп по крайней мере на данный момент выражает ему свою поддержку. Однако вероятно и то, что президент в конечном итоге решит маргинализировать министра, а не выгнать его.

Reuters: Пентагон начинает ополчаться против Хегсета

Хегсет с поразительной скоростью перестраивает министерство обороны США, увольняя ведущих генералов и адмиралов, стремясь реализовать повестку Трампа в области национальной безопасности и искоренить инициативы по обеспечению разнообразия, которые он считает дискриминационными. Последний скандал разгорелся после увольнения помощников, привлеченных администрацией Трампа в Пентагон. Увольнения были вызваны расследованием утечки, проведенным по распоряжению начальника штаба Хегсета 21 марта.

Reuters Среди уволенных помощников — Дэн Колдуэлл, давний коллега Хегсета, ставший одним из его самых доверенных советников. На прошлой неделе его выпроводили из Пентагона из-за утечек, за которые он отрицает свою ответственность. Также был уволен заместитель начальника штаба Хегсета Дэрин Селник.

Один из чиновников заявил, что увольнения военных и тех, кто был отстранен в ходе расследования утечки, создали атмосферу неопределенности в Пентагоне. По его словам, Хегсет больше сосредоточен на незначительных проблемах, которые набирают популярность в социальных сетях среди его консервативной базы, чем на четком изложении политики национальной безопасности.

The New York Times: в конгрессе недовольны скандалами с Хегсетом

Давление на Хегсета возросло после того, как появились новости о второй группе в мессенджере Signal. Член палаты представителей Дон Бэкон стал первым республиканским членом конгресса, заявившим, что поведение Хегсета недопустимо и что он заслуживает увольнения. Бывший генерал ВВС, работающий в комитете по Вооруженным силам, заявил, что для Хегсета было бы «совершенно неприемлемо» беседовать с семьей по телефону о миссиях в Йемене.

The New York Times «Россия и Китай повсюду в его телефоне, и то, что он закачивает секретные материалы на свой телефон, неправильно, — добавил он. — Он ведет себя так, будто он выше закона, и это показывает, что он дилетант». На просьбу пояснить свои комментарии Бэкон сказал, что он «никогда не будет говорить Белому дому, что делать», но что он «не потерпит» поведения Хегсета, если он будет у власти. «Если сообщения правдивы, это неприемлемо», — сказал он.

Видные демократы также призвали провести расследование в отношении Хегсета. Сенатор Адам Шифф из Калифорнии потребовал, чтобы национальное управление архивов и документации провело расследование использования администрацией Трампа Signal и других приложений для обмена сообщениями.