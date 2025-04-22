Зураб Церетели, скульптор. Биография

Зураб Церетели родился 4 января 1934 года в Тбилиси (Грузия) в семье инженера-строителя Константина Церетели и Тамары Нижарадзе — представительницы знатного грузинского рода, на которой держалось всё домашнее хозяйство. Большое влияние на скульптора оказал родной брат матери живописец Георгий Нижарадзе. В его доме часто гостили известные грузинские художники. Они стали первыми учителями юноши, проявившего большие способности в живописи.

Церетели учился в городской художественной школе, а затем поступил в Тбилисскую государственную академию художеств (ныне — Тбилисская государственная академия художеств имени Аполлона Кутателадзе) по специальности «живописец-монументалист». После окончания академии он устроился в Институт истории и этнографии Академии наук Грузии, где занимался подготовкой иллюстраций к научным исследованиям по итогам археологических и этнографических экспедиций.

Еще в молодости, учась в Тбилисской академии художеств, Церетели встретил будущую жену Инессу Андроникашвили, происходящую из аристократического рода. Супруги прожили в браке более 45 лет. В 1998 году после ее смерти художник организовал в Москве первую персональную выставку, названную в ее честь. В браке у супругов родилась дочь Елена. В дальнейшем она, как и ее дети Василий, Виктория и Зураб посвятили себя искусству.

В 1964 году 30-летний Церетели отправился на обучение во Францию. Там он познакомился со знаменитыми художниками Пабло Пикассо и Марком Шагалом, оказавшими значительное влияние на его творчество. Впоследствии удостоенный звания Кавалера ордена Почетного легиона Франции, Церетели создал памятник Иоанну Павлу II, который украшает сквер возле собора Парижской Богоматери. А в 2007 году скульптор удостоился Золотой медали Пикассо — высшей награды ЮНЕСКО, которая вручается за выдающиеся достижения в искусстве.

После возвращения Церетели начал активно работать в области монументалистики. Также Церетели наладил массовое производство смальты для мозаичных работ, которую затем использовали художники по всей стране. В конце 1960-х он стал главным художником курортов Грузии. Оформлял курортные комплексы в Гаграх, Сухуми, Боржоми, Пицунде.

В 1980 году Церетели был назначен главным художником XXII Олимпийских игр в Москве. До этого на протяжении почти десяти лет он работал главным художником МИД СССР. С 1997 года Церетели являлся президентом Российской академии художеств (РАХ). Эту должность он занимал около 30 лет вплоть до своей смерти.

За многолетнюю творческую карьеру Зураб Церетели создал более 5 тыс. произведений живописи и скульптуры. В числе его самых популярных работ памятник Петру I и монумент Победы на Поклонной горе в Москве. Также он работал над оформлением Новой сцены Большого театра и воссозданием храма Христа Спасителя в столице. Памятники, созданные Церетели, есть во Франции, Испании, Великобритании, Японии и других странах мира. Несколько монументов, созданных скульптором, установлены в США — монумент «Слеза скорби» в Нью-Джерси и «Добро побеждает зло» перед зданием ООН в Нью-Йорке.

Среди последних работ — бюст Александру Невскому в Санкт-Петербурге (2021) и монумент композитору Тихону Хренникову в Ельце Липецкой области (2023). Стоит отметить, что творчество Церетели не раз подвергалось критике. Его обвиняли в монополизации монументальных проектов в Москве и нарушении стилистического единства столицы.

Несмотря на неоднозначную оценку, скульптор — обладатель множества престижных наград, в том числе международных. Он является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», награжден двумя орденами Дружбы народов и почетной грамотой президента России. В 1994 году Церетели присвоено звание народного художника Российской Федерации. А в 2003 году за особые заслуги ему было предоставлено российское гражданство.

В 2024 году в столице широко отметили 90-летний юбилей скульптора. Основные мероприятия прошли в Московском музее современного искусства (MMOMA) на Петровке, основателем и директором которого был Зураб Церетели.

Спустя год после юбилея пришла весть о том, что сердце скульптора остановилось. По словам помощника президента Российской академии художеств Сергея Шагулашвили, он скончался в мастерской у себя дома в ночь на 22 апреля.

По желанию самого Церетели его похоронят в Тбилиси в пантеоне рядом с женой. Похороны пройдут в воскресенье, 27 апреля 2025 года.