В Приморье ликвидировали пожар на складах

В населенном пункте Соловей-Ключ Приморского края полностью ликвидировали возгорание на двух складах. Об этом 22 апреля проинформировали в региональном ГУ МЧС России.

«В 18:05 [11:05 мск] пожар полностью ликвидирован. Дознаватели МЧС России рассматривают две наиболее вероятные версии возникновения пожара — это неосторожность при проведении сварочных работ и короткое замыкание электропроводки», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что по факту инцидента проводят проверку, а ее результаты взяты на контроль.

О возгорании в поселке Соловей-Ключ, которое произошло на двух складах со строительными материалами, сообщалось ранее в этот день. Пожар охватил 1 тыс. кв. м.