В Приморье загорелись два склада со стройматериалами на площади 1 тыс. кв. м
В поселке Соловей-Ключ Приморского края загорелись два склада со строительными материалами на площади 1 тыс. кв. м. Об этом 22 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«В поселке Соловей-Ключ горят два склада строительных материалов. Площадь пожара — 1 тыс. кв. м», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.
Уточняется, что к тушению привлечены 16 специалистов и семь единиц специальной техники. К месту происшествия направлены дополнительные силы МЧС России. Дополнительные обстоятельства инцидента устанавливаются.
21 апреля в результате пожара на пятом этаже жилого дома в Челябинске погибли два человека. Сотрудники МЧС спасли двух человек по маршевым лестницам, еще одного вывели по автолестнице. Семь жителей эвакуировались из горящего дома самостоятельно.