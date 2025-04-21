В Челябинске при пожаре в жилом доме погибли два человека
В результате пожара на пятом этаже жилого дома в Челябинске погибли два человека. Об этом в понедельник, 21 апреля, сообщили в пресс-службе Главного управления (ГУ) МЧС по Челябинской области.
«В 01:58 (23:58 мск 20 апреля) 21 апреля 2025 года поступило сообщение о пожаре в квартире-студии на пятом этаже многоквартирного жилого дома в городе Челябинске», — следует из публикации.
Уточняется, что горение квартиры происходило на площади 30 кв. м.
Сотрудники МЧС спасли двух человек по маршевым лестницам, еще одного вывели по автолестнице. Семь жителей эвакуировались из горящего дома самостоятельно.
Над устранением пожара работали 20 специалистов и семь единиц техники.
Ранее, 18 апреля, в городе Миассе Челябинской области сгорел склад лакокрасочной продукции. Площадь пожара составила 600 кв. м. Из цеха самостоятельно эвакуировались 45 человек.