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В Ленинградской области стартует проект «Дорогой жизни. Путешествие сквозь время»

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Фото: vk.com/dorogoizhizni
dzen
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В 2025 году, к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, стартует проект-приключение «Дорогой жизни. Путешествие сквозь время». Это увлекательное и познавательное автопутешествие для всей семьи по историческим местам Ленинградской области, связанным с событиями войны.

С мая по июнь 2025 года каждый желающий сможет принять участие на своем автомобиле. Все точки маршрута и заданий расположены на территории Ленинградской области. Они подобраны таким образом, чтобы участники могли поэтапно погрузиться в героическую хронику Дороги жизни и Великой Отечественной войны. К участию приглашаются взрослые и дети от шести лет. Выполнившие правильно все задания проекта получат памятные призы и подарки.

В рамках проекта также будет создано 10 анимированных роликов в технике песочной графики — каждая работа расскажет одну из реальных историй, связанных с мемориалами и судьбами людей, прошедших по Дороге жизни.

Вся информация и регистрация участников будут опубликованы в группе проекта: https://vk.com/dorogoizhizni.

Организаторы проекта — АНО «Центр развития и популяризации туризма и культуры «Новые проекты» при поддержке гранта губернатора Ленинградской области и музейно-мемориального комплекса «Дорога жизни».

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