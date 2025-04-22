Художник Константин Мирошник назвал Церетели главным скульптором в мире

Скульптор Зураб Церетели был главным скульптором в мире, чьи работы знали во всех странах. Об этом 22 апреля «Известиям» рассказал художник Константин Мирошник.

«Самый главный скульптор в мире. <…> Все говорят, что это русский скульптор. Есть в Аргентине, он ставил [свои скульптуры] в Бразилии», — рассказал он.

Мирошник отметил, что Церетели был патриотом и любил Россию. Также он рассказал, что скульптор был приятным, добрым и спокойным человеком.

О смерти скульптора и президента Российской академии художеств Зураба Церетели стало известно ранее в этот день. Его помощник Сергей Шагулашвили рассказал «Известиям», что скульптор скончался в мастерской у себя дома от остановки сердца.

22 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Церетели был художником с мировым именем и настоящим народным дипломатом. По словам Захаровой, деятельность Церетели будет продолжать жить в витражах и эмалях, украшающих загранучреждения, а также в памятниках и скульптурах, которые размещены по всему миру.