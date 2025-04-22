В России набирает популярность проект «Разгон Констелляции». Об этом 22 апреля рассказал корреспондент «Известий».

«Констелляция» представляет собой одно из 11 направлений молодежного сообщества «Разгон». Цели проекта заключаются в объединении молодежи со всей России и в предоставлении им пространства для творчества.

Так, ребята уже смогли вжиться в роль императора, военачальника, а компания «Иннопрактика» запечатлела исторические процессы и переживания героев. Видеоролики уже набрали свои первые миллионы просмотров.

Технология создания работ заключается в том, что участники проекта выбирают исторический эпизод, разыгрывают его по ролям. При этом используют по минимуму декораций и костюмов для того, чтобы ничто не отвлекало от сути.

«Не просто запомнить, что в таком-то году Петр I решил основать Петербург, чтобы они учились анализировать и понимать, почему он на это пошел, в чем была сложность этого решения», — объяснила преподаватель, выпускница аспирантуры исторического факультета ЯРГУ имени П. Г. Демидова Татьяна Беззубова.

Все участники проекта являются студентами. По словам первого заместителя генерального директора компании «Иннопрактика» Натальи Поповой, после проживания исторического периода ребята в дальнейшем будут по-другому осознавать то, что сейчас происходит.

«Очень тяжело сидеть и слушать большие лекции про историю и высиживать эти длинные пары тяжелые. Можно увидеть всё наглядно», — отмечает исполнительница роли Екатерины Великой Галина Кишеневская.

Режиссер-постановщик Анна Штукатурова отметила, что проект представляет собой смесь театра и кино, чего-то репортажного, документального и блогерского. Участники в рамках него пробуют свои себя в различных сферах.

Отмечается, что докуреалити размещают на платформе «VK Видео», где у каждого эпизода уже больше миллиона просмотров.

4 апреля сообщалось о росте популярности проекта «Разгон» среди студентов и школьников со всей России. Благодаря платформе участники со всей страны могут пройти обучение по разным специальностям, пообщаться с профессионалами или взять у них интервью. Уточняется, что наибольшей популярностью пользуется «Констелляция».