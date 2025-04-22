Коль желаешь — покажу: Горшок и Князь спасут сказочный мир от Некроманта

Съемки полнометражного фильма «Король и Шут. Навсегда» близятся к завершению. Музыкальное приключенческое фэнтези выйдет на экраны 19 февраля 2026 года. Группа побывала на самой северной части полуострова Рыбачий, отстроила несколько масштабных фэнтезийных декораций в Санкт-Петербурге. На одной из них побывали «Известия». О том, что общего у предстоящего фильма с «Пиратами Карибского моря», «Игрой престолов» и мелодрамой «Звезда родилась» с Леди Гагой, кого режиссер сделал главным крашем и при чем тут Дэвид Боуи, — в нашем репортаже со съемочной площадки.

Панковский рай Горшка

К тому моменту, когда журналистов пригласили в Петербург на площадку фильма «Король и Шут. Навсегда», команда уже завершила этап натурных съемок на полуострове Рыбачий в Мурманской области, который не раз становился «героем» документальных лент о природе. Потрясающей красоты кадры из экспедиции на север со знакомыми по сериалу Горшком, Князем и Принцессой в сложных фэнтезийных костюмах подогревали предвкушение.

Фото: пресс-служба «Кинопоиска»

И вот — декабрь, промзона, огромный, ничем не примечательный серый ангар. Но это только снаружи. Переступив порог, оказываешься в какой-то безумной параллельной реальности. «Будь как дома, путник», — успокаивает придверный коврик строчкой из песни «Лесник». Если бы он вдруг заговорил, это показалось бы логичным в происходящем вокруг сюре.

Сквозь дымку и полумрак виднеется длинная очередь из монстров всех мастей, выстроившихся к фуд-траку за обедом. Тролль и карлик пережидают ее, сидя на лавочке рядом с креслом режиссера, и время от времени лениво о чем-то беседуют. Мимо в этот момент на высоких ходулях шагают циркачи. В реальность возвращают снующие туда-сюда члены съемочной группы в хипстерских толстовках. «Включаем музыку», — командует после перерыва в громкоговоритель женский голос, и насытившаяся нечисть разражается гулом ликующих воплей под припев: «Крик подобен грому — дайте людям рому!»

Фото: пресс-служба «Кинопоиска»

Действие будущего фильма разворачивается сразу после событий одноименного сериала, релиз которого состоялся на «Кинопоиске» в 2023 году. После смерти Горшок живет в мире песен «Короля и Шута» — в трактире, где он навеки хэдлайнер. В реальности это внушительных размеров трехэтажная арена, напоминающая крепость. Ее строили в ангаре несколько месяцев.

— Я взял за основу шекспировский театр «Глобус», но мы сделали конструкцию более античной, похожей на Колизей. Вышел такой старинный каменный театр с ареной в центре, вокруг которой куражатся люди. Это панковский рай Горшка, — рассказал художник-концептуалист Андрей Назаров. — Мир «Короля и Шута», мне кажется, — воплощение намеренно неумелой эклектики. У нас есть ярко расписанные диваны с зубами, с «козами» (имеется ввиду жест. — Ред.), с глазами, которые соседствуют со средневековыми элементами. Здесь уместно всё. Это такое хулиганство.

Фото: пресс-служба «Кинопоиска»

На стенах фрески по мотивам рисунков Князя и работ Босха. По периметру — массивные статуи шутов, один из которых в розовых леопардовых бикини. В лавках по соседству торгуют выпечкой в форме интимных частей тела. В борделе Deadly doll — соответствующими утехами. Для настроения посетителям кабака наливают сомнительного вида пойло, вроде зеленого вина «Струя бобра» (так написано на этикетке). Центральная точка — бар со сценой на крыше, где Горшок — будто на Олимпе. Для съемок музыкальных номеров вокруг конструкции проложили рельсы.

— Сцена крутится, и, так как актеры стоят на самом краю, приходится ехать параллельно на телеге, потому что наверху с камерой не встать в этот момент. Сейчас мы будем снимать длинный план и передавать камеру в процессе из рук в руки несколько раз. Сначала она долго будет идти по низу, потом ее подхватит каскадер, поднимет на второй этаж, там перехватит другой человек, а в конце — еще один с крана, и камера прилетит на сцену, — показывает перед мотором оператор-постановщик Степан Бешкуров.

— Когда мы встретились со Степаном, он мне назвал в качестве референсов два фильма, которые я и сам хотел ему показать. Один из них — «Звезда родилась» с Леди Гагой. Это образец того, как снимать концерты, — рассказал один из продюсеров фильма и ранее менеджер группы Игорь Гудков, известный в музыкальных кругах как Панкер.

«Такого количества абсурда нет ни на одной съемочной площадке»

Зрители — панки, которые населяют мир страшных сказок «Короля и Шута». В этот день на площадке было больше 200 актеров массовых сцен. В костюмах, ни один из которых не повторяется, поражает смесь эпох и стилей. Здесь, например, поселился одинокий рыцарь в желтом мундире, который прячет глаза под солнцезащитными очками с оправой в тон, пират в заляпанном краской плаще и в треуголке, рокерша в косухе с шипами поверх платья с кринолином и с ирокезом из туалетных ершиков на голове.

— Мы сделали ирокезы для персонажей из всего, что нам пришло в голову — из старых музыкальных инструментов, банок из-под лимонада, газет, стяжек, строительных веревок, кукольных ножек, — поделилась художник по костюму Ольга Михайлова. — Прекрасный модельер Вивьен Вествуд поднимала панк-эстетику в сторону искусства, и хотелось пойти той же дорогой. Если посмотреть на женские корсеты, на многих из них скопирована живопись XV–XVI веков — всяческие бестиарии, монстры, животные.

Фото: пресс-служба «Кинопоиска»

Образ Горшка в исполнении Константина Плотникова глобальных внешних изменений не претерпел: кожаный плащ, всё та же фирменная прическа-ежик. Остальные из главной четверки, попадая в его пристанище, приобретают новый сумасшедший облик. У Князя теперь длинные белые волосы с красной прядью и повязкой на лбу, как у участника американской глэм-метал группы Mötley Crüe, гремевшей в начале 1980-х. В Принцессе (Вера Вольт) есть что-то дикое от Харли Квинн. Возможно, дело в зеленом парике. А Вдова (Дарья Мельникова) напоминает пирата.

— Я выгляжу, как жена Джека Воробья, внезапно, — говорит актриса. — Кожаный корсет с рисунками, фрак с потертыми винтажными вставками. В этот раз очень сложные костюмы, парики. Это красиво, но и трудно — ни в чем ни сесть, ни встать.

Фото: пресс-служба «Кинопоиска»

В кадре Вдова в этот день за баром — разливает всему собравшемуся сброду пенное. Одной правой, вооружившись пустой бутылкой, вырубает пьяницу, который нагло присосался ртом к крану. Многие трюки артисты выполняют сами.

— В первый съемочный день я подумала и даже с Костей Плотниковым обсудила, что такого количества абсурда, который происходит у нас, нет ни на одной съемочной площадке. Это какая-то вселенная нашего режиссера Рустама Мосафира, который так это видит. И он ничего не отрицает — это даже проблема. На всё, что ты предлагаешь, он отвечает: «Давай!» «А что, если я сделаю кувырок?» Он такой: «Да, супер! Кувырок!» Страшно! Но это актерское счастье.

Фото: пресс-служба «Кинопоиска»

«Краши в кино — must have»

Эту разношерстную компанию объединяет угроза, нависшая над страной вечного угара. Сказочную вселенную по кускам жрут мертвецы, которых поднял из могил Некромант — герой одноименной песни «Короля и Шута».

— В этот раз мы не копаемся в биографиях. На этот раз — чистая сказка, фэнтези без тормозов, абсолютная выдумка. Наш злодей — Илья Гришин, дебютант. Это не какой-то древний маразматик или Кощей с клюкой. Это молодой, харизматичный чувак — стопроцентный краш для женской аудитории. Краши в кино — must have. В его образе есть и что-то от готических романтиков, и дух раннего Дэвида Боуи. А то, что он будет петь, — это смесь «Короля и Шута» с Боуи. Такой себе гот-панк-икона из темной сказки, — говорит режиссер Рустам Мосафир.

Фото: пресс-служба «Кинопоиска» Режиссер фильма «Король и Шут. Навсегда» Рустам Мосафир

Мир Некроманта — еще одна безумная вещь, которую сделали авторы фильма. Команда летала на Алтай в поисках локаций, но в итоге, увидев там соляное озеро, воссоздала его в павильоне. Понадобилось 280 т воды. Вокруг выросли голые скалы, залитые кроваво-красным светом.

Фото: пресс-служба «Кинопоиска»

— Миша Горшенев был бы 100% доволен! Это все признают — и Князь, и брат Миши, и все из его окружения, — отвечает Панкер на вопрос о том, думал ли когда-то Горшок, что про него снимут фильм. — Больше всего он хотел, чтобы «Король и Шут» был популярен. Это была его сверхзадача. Мы сделали так, чтобы эту группу заново услышали. Он бы участвовал во всем этом. Очень жалко, что он не снялся в свое время в фильме у Балабанова. Я помню, как он мне звонил: «Тут приходил Балабанов, мы нажрались. Так круто было!» Они понравились очень друг другу, но не случилось.

Фото: пресс-служба «Кинопоиска»

В фильм войдет более десяти песен рок-группы. Композитором проекта выступил младший брат Михаила Горшенева Алексей. Создатели обещают неожиданные ходы, как в «Игре престолов», финал «с мощным зацепом» и будто приглашают в кино на языке лесника из песни «Короля и Шута»: «Будь как дома, зритель. Я ни в чем не откажу». Дату релиза «Плюс Студия», «Лунапарк» и «НМГ Кинопрокат» объявили совсем недавно — в кинотеатрах лента выйдет 19 февраля 2026 года.