Проект «Разгон» набирает популярность у студентов и школьников со всей России

Новый молодежный проект «Разгон» сейчас набирает популярность у студентов и школьников по всей России. Благодаря платформе участники со всей страны могут пройти обучение по разным специальностям, пообщаться с профессионалами или взять у них интервью.

Всего в созданном по инициативе компании «Иннопрактика» проекте 11 направлений — от работы в медиа до сбора аэростата и его запуска в формате реалити-шоу. Особенно популярна сейчас «Констелляция». Участники воссоздают важнейшие события. В том числе вживаются в роли выдающихся личностей, чтобы понять логику решений и процессов.

Студенты, как в театре, играют роли знаковых персонажей и путешествуют по страницам прошлого. Например, в казанском авиационном институте начинают понимать, почему Карл VII в 1429 году доверился Жанне д'Арк, когда вся знать была против.

«Мне досталась роль короля. Достаточно интересно вживаться в новую роль и пробовать что-то новое», — сообщил студент третьего курса Азат Шарафиев.

В Новосибирским университете экономики и управления рядом со студентами работают интермодальные преподаватели, которые помогают почувствовать на себе вес решений тех героев, чью роль примеряет молодежь.

«Даты, события, люди и полное погружение в историю. «Разгон Констелляции» — это уникальный проект, позволяющий путешествовать в прошлое, объединив историю и театр, что дает возможность понять не только ход событий, но и мотивацию исторических деятелей», — рассказал корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров.

«Констеляция» — потому что так называют стечение обстоятельств, которыми часто исторические свершения и вызваны, а «Разгон» — потому что проект призван объединить, увлечь и вдохновить молодых ребят со всей страны. В этом помогают актеры — студенты легендарного ГИТИСа.

«Цель как раз именно в этом, чтобы сюжет вызывал желание попробовать сделать это самим», — уточнил ректор Российского института театрального искусства — ГИТИС Григорий Заславский.

Придумали это в компании «Иннопрактика», которая своими проектами, можно сказать, объединяет науку, современные технологии и бизнес. А еще помогает студентам не просто определиться с профессией, а найти себя.

«У «Иннопрактики» есть ряд таких ценностных социокультурных треков, которые как раз позволяют нашим ребятам ощутить вот эту сопричастность с тем, что делает Россия, почувствовать, что я и есть Россия», — заявила первый заместитель генерального директора компании «Иннопрактика» Наталья Попова.

Авторы проекта точно почувствовали момент и угадали с формой — ролики только появились в Сети на платформе «VK Видео», а уже собрали больше миллиона просмотров.

«Если бы в то время, когда я учился в школе, у нас были еще и такие ролики, я был бы крайне благодарен», — отметил артист театра и кино, студент ГИТИСа Георгий Сагиашвили.

«Разгон Констеляции» — это часть огромного сообщества , в котором также есть танцы, хоккей, карьера, космос, фольклор и многое другое. В «Разгон» уже включились сотни студентов из 45 регионов России. Психологи, биологи, инженеры и даже космонавты — в проектах «Иннопрактики» своим опытом делятся лучшие эксперты страны. В «Разгоне Констелляции» ими выступают историки Российского военно-исторического общества.

На полное погружение в прошлое играет и тот факт, что героям ключевых событий зачастую было столько же лет, как и участникам проекта. Жанна д'Арк освободила Орлеан в 18, Петр I основал Северную столицу в 30, а Князь Владимир менял судьбу страны, можно сказать, в студенческом возрасте.

«Первая попытка создать реформу. Владимиру — 20 лет. Крещение Руси, 988 год — Владимиру 28 лет», — уточнил доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН Константин Аверьянов.

Творческий проект позволяет каждому вносить свой большой вклад в создание уникального контента, наполненного смыслом. Который, в свою очередь, помогает миллионам зрителей лучше понять историю, себя и Россию.