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NYP узнала детали возможного плана Трампа по Украине

NYP: план Трампа по Украине может включать развертывание европейских сил
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Фото: Global Look Press/Annabelle Gordon - CNP
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Возможный мирный план американского президента Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине может включать развертывание сил Европы в этой стране. Об этом 21 апреля сообщает газета The New York Post, ссылаясь на источники.

«Хотя условия еще не утверждены окончательно, поскольку Киев и Москва обсуждают план внутри страны, <…> они могут включать развертывание европейских войск на Украине», — указано в материале.

Издание отметило, что такое развитие событий нужно, чтобы обеспечить достижение прекращения огня.

Кроме того, США также могут быть вовлечены в миротворческий контингент, но не как «военная сила на местах, а как денежная сила вместе с третьей стороной», добавила «Газета.Ru».

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Накануне Трамп сообщил о том, что последние контакты США с Россией и Украиной были очень хорошими. Он уточнил, что в ближайшие три дня будут раскрыты все детали переговоров.

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