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Стал известен продавец самой дорогой жилой недвижимости в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Три дома на острове Серебряный Бор в Москве продаются по 3 млрд рублей за каждый. Это самые дорогие из доступных в агрегаторах недвижимости частных домов столицы. «Известия» выяснили, что участки под ними упоминаются в судебных решениях как принадлежащие виргинским компаниям «Блекстед», «Драстенд», «Просэергент» и кипрской «Дексберт Энтерпрайз».

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В 2021 году эти офшоры были перечислены в списке аффилированным как входящие в ту же группу компаний с ПАО «МГТС», входящей в контур АФК «Система». Достоверно установить актуальных владельцев виргинских офшоров гораздо сложнее, чем учредителей кипрской компании. Но полученные «Известиями» данные реестра юрлиц Кипра совпадают со сведениями о бенефициарах остальных офшоров из открытых источников.

С 2018 по 2022 год «Дексберт Энтерпрайз» контролировалась Sistema Management Cyprus LTD. С августа 2022 года по июнь 2023 года собственник меняется на SMC HOLDING EUROPE LIMITED. Однако с июня 2023 года кипрский офшор вернулся под прямой контроль люксембургской SISTEMA FINANCE S.A. Некоторые СМИ называли эту компанию семейным фондом основателя и совладельца АФК «Система» Владимира Евтушенкова.

Он сохранял контроль над кипрским офшором вплоть до февраля 2025 года, когда ЕС ввел персональные санкции против него. После этого «Дексберт Энтерпрайз» перешла под контроль московской ООО «Наса». До 2017 года одним из учредителей этой компании была указана Любовь Карманова — сотрудница департамента имущественных проектов АФК «Система».

Остальные учредители и руководители «Наса» не менялись вплоть до конца 2023 года, когда компания перешла под контроль зарегистрированного тогда же АО «Эколайн». Единственным учредителем и генеральным директором «Эколайн» указан 45-летний уроженец Грозного Ибрагим Читаев.

В АФК «Система» заявили «Известиям», что ни компания, ни Владимир Евтушенков не контролируют и не являются бенефициарами офшоров, владеющих указанной недвижимостью в Серебряном Бору.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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