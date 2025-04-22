Артиллерия Росгвардии ликвидировала живую силу ВСУ в Харьковской области
Артиллерия Росгвардии ликвидировала живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом 22 апреля сообщила пресс-служба ведомства.
«В ходе воздушной разведки операторы [беспилотников] «стальной» бригады Росгвардии обнаружили позиции украинских боевиков в лесополосе вблизи одного из населенных пунктов Харьковской области», — говорится в сообщении в Telegram-канале Росгвардии.
Уточняется, что после обнаружения противника расчет дрона передал соответствующие координаты на командный пункт. Согласно сведениям разведчиков, посредством беспилотника Росгвардия нанесла огневое поражение по позициям противника. В результате живую силу ВСУ ликвидировали.
Ранее, 17 апреля, в Минобороны РФ сообщили об уничтожении танка Т-64 противника группировкой войск «Запад» в Харьковской области. Уточняется, что военная техника находилась в лесистой местности.