Группировка войск «Запад» уничтожила танк ВСУ в Харьковской области
Военнослужащие группировки войск «Запад» уничтожили танк Т-64 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Кадры боевой работы 17 апреля публикует Минобороны РФ.
Замаскированный танк обнаружили военные разведывательного подразделения 20-й общевойсковой армии Западной группировки. Уточняется, что военная техника располагалась в лесистой местности.
Решение о совершении удара военнослужащие приняли после анализа полученных разведданных.
«Оператор ударного дрона точным попаданием поразил бронетехнику, спровоцировав возгорание боевой машины», — уточнили в Министерстве обороны РФ.
Ранее в этот день сообщалось, что военные разведывательного подразделения 6-й армии группировки войск «Запад» ликвидировали в Харьковской области польскую самоходную артиллерийскую установку Krab ВСУ. Удар по цели нанесли барражирующим боеприпасом «Ланцет».