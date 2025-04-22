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Эксперт рассказала о повышении цен на авто к осени из-за новой схемы утильсбора

Эксперт Ермилова: из-за новой схемы утильсбора авто к осени подорожают на 10-15%
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Стоимость автомобилей может увеличиться на 10–15% к осени в связи с введением новой системы расчета утильсбора с 1 мая. Об этом 22 апреля сообщила доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.

Она уточнила, что повышение цен произойдет после того, как все автомобили, находящиеся на складах, будут распроданы. По ее словам, такие машины сохранят свою старую стоимость.

«Скорее всего, более существенное изменение цен мы сможем наблюдать осенью», — сказала Ермилова в беседе с агентством «Прайм».

Эксперт отметила, что под новую схему попадут большинство автомобилей, которые ввозятся в страну по параллельному импорту. Она добавила, что цена некоторых марок может увеличиться на 20–25%. Под эту категорию также попадут и машины, ввозимые через Беларусь и Киргизию.

Ермилова уточнила, что на данный момент сумма утильсбора может достигать 660 тыс. рублей за один автомобиль для реализации. При этом если авто для личных целей, то сбор будет составлять несколько тысяч рублей. Если автомобиль не ставить на учет и не продавать в течение года, то появится возможность получить сниженный сбор.

По ее мнению, при росте утильсбора цена на авто в любом случае будет повышаться. Ермилова добавила, что в этом случае спрос на авто уменьшится. Это в свою очередь является не самым лучшим трендом для рынка.

«Чтобы не переплачивать, стоит рассматривать запасы на складах дилеров», — заявила эксперт.

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Директор по развитию и продажам «Авто.ру Бизнес» Даниил Шкурыгин 10 апреля сообщил, что одной из основных причин снижения продаж новых автомобилей в России этой зимой стали высокие процентные ставки по кредитам. Кроме того, у банков появились новые обязанности по созданию резервов на случай возможных рисков, связанных с неисполнением кредитных обязательств заемщиками.

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