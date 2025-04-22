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Власти обсуждают новый вариант использования маткапитала

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Фото: Global Look Press/Bulkin Sergey
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В России обсуждают новый вариант использования маткапитала. Предлагается разрешить тратить эти деньги на продукты так называемых «семейных инвестиций». А именно — на накопительное страхование жизни (НСЖ) и программу долгосрочных сбережений (ПДС). Информацию «Известиям» подтвердил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Он положительно оценил инициативу. По его словам, это была бы хорошая поддержка семейных инвестиций.

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«Сейчас мы рассматриваем различные варианты продукта для «семейных инвестиций» и анализируем, как они могут работать на практике. Ведутся обсуждения различных конфигураций продукта, а также дополнительных льгот и стимулов. Одно из предложений — разрешить использовать материнский капитал для семейных инструментов сбережений, в частности для семейного накопительного страхования жизни. Тема достаточно сложная, но, по предварительной информации, Минфин поддерживает эту идею», — сообщил «Известиям» вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) по страхованию жизни Глеб Яковлев.

Обсуждается и возможность использовать маткапитал для финансирования ИИС-3, открываемого для ребенка по программе «семейных инвестиций», которую предложил президент, сообщил «Известиям» президент ассоциации участников фондового рынка НАУФОР Алексей Тимофеев.

Проработать запуск программы семейных сбережений президент России Владимир Путин поручил в декабре 2024 года.

Идею позволить использовать маткапитал для продукта семейных сбережений поддержали в «Росгосстрах Жизни», «МАКС-Жизнь», «Совкомбанк Страховании Жизни», «Ренессанс Жизнь» и Freedom Finance Global.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Семейные ценности: власти обсуждают новые варианты использования маткапитала

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