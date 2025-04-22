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В МИД Швейцарии оценили диалог РФ и США

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Фото: TASS/Zuma/Glen Johnson
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Берн позитивно оценивает диалог РФ и США на высоком уровне, так как он может заложить основу для переговоров между Украиной и Россией, заявили «Известиям» в МИД страны.

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«На конференции в Бюргенштоке Швейцария начала процесс по установлению всеобъемлющего, прочного и справедливого мира на Украине, который поддержало более 100 государств и организаций. С тех пор федеральный департамент иностранных дел активно занимается последовательной работой и участвует в различных конференциях (лично или гибридно). Швейцария всегда готова оказать добрые услуги и поддержать конкретные переговоры по мирному урегулированию, если об этом попросят заинтересованные стороны», — отметили в дипломатическом ведомстве.

Там также подчеркнули, что Берн приветствует любые инициативы, которые могут привести к миру.

«Швейцария по-прежнему привержена идее всеобъемлющего, прочного и справедливого мира на Украине и приветствует любые инициативы, которые могут привести к этому. Такой мир должен охватывать все соответствующие аспекты, быть устойчивым, обеспечивать безопасность Украины и основываться на Уставе ООН», — заявили в МИД Швейцарии.

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