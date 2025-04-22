Счетная палата раскритиковала «Почту России» за задержку пенсий
Счетная палата в своем отчете предлагает правительству поручить Минтруду и Социальному фонду представить предложения по изменению законодательства, чтобы установить денежную компенсацию пенсионерам за несвоевременную выплату пособий. «Известия» изучили отчет аудиторов.
Во время проверки компании аудиторы выявили, что в 2020-м – начале 2025-го «Почта России» не раз нарушала сроки доставки пенсий, которые установлены Соцфондом. Впрочем, таких случаев немного: например, в 2024 году доставку пенсий задерживали 52 раза на один-два дня. По закону «Почта России» должна доставлять пенсию не позднее следующего дня после поступления денег от местного Соцфонда.
Основная предпосылка к тому, что выплату задерживают, — возможность для «Почты России» извлечения дохода от размещения целевых средств, считает контрольный орган.
«Учитывая наличие фактов нарушений сроков доставки пенсий и пособий в 2021–2024 годах, введение механизма компенсации за несвоевременную доставку пенсий и пособий будет способствовать повышению ответственности «Почты России» в части соблюдения сроков доставки», — следует из отчета Счетной палаты.
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С сервиса сбор: Счетная палата раскритиковала «Почту России» за задержку пенсий