Напиши мне письмо: как в России совершенствуется почтовый сервис

В 2023 году «Почта России» модернизировала более 1000 отделений в небольших населенных пунктах, в том числе в труднодоступной местности. Компания второй год обновляет сеть по поручению президента РФ. Это особенно важно жителям сельских поселений, для которых почта— не просто место, где можно отправить посылку или оплатить коммунальные счета. Это настоящий центр социальной активности. Теперь в отделениях можно подтвердить свою учетную запись на портале Госуслуг, а где-то и самостоятельно воспользоваться электронными государственными сервисами, проверить показатели здоровья и получить другие значимые услуги. В этом году «Почте России» удалось многое сделать, в том числе начать решать старые, накопившиеся за годы проблемы. Подробнее — в материале «Известий».

Социальная миссия

«Почта России» — не просто логистическая компания, она выполняет еще и социальные функции. Сегодня это, по сути, единственная организация, которая охватывает абсолютно все населенные пункты в стране, даже самые труднодоступные и отдаленные: если в них нет своих почтовых отделений, то туда отправляют почтальонов из ближайших точек. Это около 100 тыс. сел, деревень и поселков. При этом с 2015 года «Почта России» не получает государственного финансирования.

Почта работает даже в условиях чрезвычайных ситуаций. Стабильная работа почты, невидимая на первый взгляд, становится особенно важна в сложных условиях. Например, этим летом работники компании доставили пенсии и соцвыплаты 60 тысячам жителей затопленных населенных пунктов Приморского края..

Каждый день отделения почты посещают более 2,8 миллионов человек. Ежегодно почта доставляет около 240 млн посылок и 2,4 млрд разного рода писем.

Как рассказал «Известиям» председатель Профсоюза работников связи России Анатолий Назейкин, роль «Почты России» в жизни страны невозможно переоценить: компания занимает первое место по количеству отделений в труднодоступных местах, обеспечивая туда доставку посылок, пенсий и корреспонденции.

«Социальная функция национального почтового оператора — связывать все точки РФ между собой и давать жителям любого населенного пункта возможность поддерживать контакты со всей Россией и зарубежными странами. Где-то почтовые отделения — единственная связь населения с „материком“, „большой землей“. Кроме того, воспользоваться государственными услугами и проверить показатели здоровья — а если нужно, и пополнить продуктовые запасы — вы всегда можете там же, на почте. Почта — это люди для людей, и этот социальный институт — неотъемлемая часть нашего общества», — подчеркнул он.

С ним согласен независимый экономист, руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников. По его словам, «Почте России» в своей стратегии развития стоит особенно ярко и убедительно прописать свои социальные функции, потому что «есть вещи, которые можно назвать безальтернативными».

«Все-таки нужно обратить внимание на выраженный социальный профиль "Почты России". Сейчас в стране 23 тыс. населенных пунктов, в которых кроме почтового отделения и почтальонов ничего нет, никаких других государственных, банковских услуг, никакого интернета и прочее. И это ложится на плечи компании. Ее социальная миссия очень большая, учитывая еще и то, что 25% российских пенсионеров получают выплаты по каналам почты», — отметил он в беседе с «Известиями».

Выход из кризиса

Нынешнее руководство «Почты России» приступило к работе в начале этого года и приняло компанию со сложными финансовыми показателями. В первую очередь нужно было устранить значительный минус в доходности, чтобы постепенно выйти в ноль, а затем и в плюс. И это в значительной степени удается: за девять месяцев текущего года, по данным финансовой отчетности по РСБУ, Почта сократила чистый убыток год к году на 17,2 млрд рублей — с 19,79 до 2,58 млрд. При этом выручка увеличилась до 155,7 млрд, а обязательства по заемным средствам уменьшились на 4,9 млрд рублей — до 115,9 млрд.

Антикризисные меры, предпринятые в этом году, позволили не только стабилизировать финансовое положение «Почты России», но и повысить зарплаты 115 тыс. сотрудников.

Это стало возможным благодаря оптимизации расходов и наращиванию прибыльных направлений бизнеса.

Почта стала сотрудничать с крупнейшими маркетплейсами как логистический партнер. Например, продавцам Ozon, которые самостоятельно доставляют заказы покупателям, больше не нужно заключать отдельный договор с компанией. Подключить услуги можно по оферте платформы, а вся информация о перемещении посылок будет автоматически появляться в личном кабинете маркетплейса.

В апреле «Почта России» и Ozon начали выдавать заказы маркетплейса в почтовых отделениях. На первом этапе к проекту подключились 600 точек в 50 регионах. С ноября бесплатная доставка заказов с торговой площадки стала доступна в 32,6 тыс. отделений.

Кроме того, компания начала привозить в удаленные деревни и села заказы из «Яндекс Маркета». Благодаря этому сотрудничеству на карте маркетплейса появилось более 200 новых адресов, где раньше не было пунктов выдачи. Партнеры планируют открыть еще около 9 тыс. точек.

У «Почты России» есть совместные проекты со «СберМегаМаркетом», «Авито» и «МТС».

«То, что уже достигнуто, это, на мой взгляд, убедительный пример эффективного антикризисного менеджмента. Естественно, важно развитие новых сервисов. Компания стала активнее осваивать почтовые переводы, есть серьезные подвижки в организации приемки почтовых отправлений, в том числе онлайн. Можно вызвать на дом курьера, и он заберет посылку — это все начинает пользоваться спросом. И это значимо, потому что такого рода новации приближают людей к компании. Или, к примеру, куар-коды вместо марок и другие цифровые технологии экономят время и очень удобны как почтовым работникам, так и пользователям», — пояснил Никита Масленников.

Связь с миром

Логистика «Почты России» обеспечивает надежную связность всей территории страны. Это становится возможным, в том числе, благодаря крупным партнерствам с ключевыми игроками транспортной отрасли. Например, почтовый поезд Владивосток — Москва первым прошел через Керакский тоннель — самый длинный тоннель Забайкальской железной дороги. Старт движению по новому двухпутному объекту в Амурской области дал 15 декабря президент России Владимир Путин.

Помимо работы внутри страны, «Почта России» развивает сообщение со 126 государствами мира. Компания поддерживает отечественных экспортеров: благодаря программе, реализуемой по соглашению с Минпромторгом, предприниматели могут получить скидку до 80% на доставку почтой своих товаров, проданных онлайн.

Кроме того, в ноябре «Почта России» и «РЖД» запустили регулярные перевозки в почтово-багажных вагонах между Россией и Китаем. Почтовые вагоны уже курсируют между Уссурийском и Хуньчунем три раза в неделю. Скорость доставки отправлений из Китая для получателей из Сибири и Дальнего Востока сократилась на 5-7 дней.