В Одессе сообщили о взрывах в городе
На Украине в городе Одесса на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы. Об этом 21 апреля сообщил мэр города Геннадий Труханов.
«В городе слышны взрывы», — говорится в сообщении мэра в Telegram-канале.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации в Одесской, а также Николаевской, Харьковской и Сумской областях была объявлена воздушная тревога.
В Минобороны России данную информацию не комментировали.
Мэр Харькова Игорь Терехов 14 апреля сообщил о том, что жители города услышали громкие звуки от взрыва. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.