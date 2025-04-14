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Власти Харькова сообщили о взрыве в городе

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Фото: Global Look Press/Shatokhina Natalya
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Жители Харькова услышали громкие звуки от взрыва, сообщил 14 апреля мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, с 04:11 (совпадает с мск) в Киеве и еще восьми областях Украины объявлена воздушная тревога.

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13 апреля украинский телеканал «Общественное» сообщил, что в Одессе и подконтрольном киевскому режиму Херсоне прогремели взрывы. Воздушная тревога была объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях. Днем ранее, 12 апреля, сообщалось о взрывах в Одессе и Харькове. В регионах объявляли воздушную тревогу.

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