Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) грабили жителей Курской области и вывозили их имущество на украинскую территорию. Об этом 21 апреля сообщил житель Леонидовки Михаил Записной.

По его словам, боевики обнаружили его спрятанный автомобиль марки Chevrolet Niva и изъяли транспортное средство. Он уточнил, что военные требовали ключи от машины и угрожали ему гранатой.

«Бесследно исчезла машина. Мой друг — Сергей Дмитриевич Нестеренко, там же проживающий, в деревне Леонидово. У него Duster машина. К нему пришли пьяные, видимо с Западной Украины «товарищи». Угрожая жене автоматом, стреляли ей возле ног очередью. Сказали ей: «Давай ключи или расстреляем!» И перед ней под ноги очередь прошла. Крик пошел, слезы. Ну, Сергей вынес ключи, отдал им. Завели и уехали», — говорится в сообщении посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника.

Записной также поделился, что в регионе жил турок, у которого был автомобиль «не на ходу». Он уточнил, что украинские военные зацепили транспортное средство и увезли. Напротив его друга Сергея жили азербайджанцы, которые «жили богато», держали домашних животных и владели магазином в Судже. Записной уточнил, что на протяжении трех-четырех дней представители украинских формирований подъезжали к торговой точке и совершали ограбление, после чего подожгли здание зажигательной гранатой.

Житель Суджи Василий Мануйло в свою очередь поделился, что проживал на территории, где в основном находились артиллеристы. По его словам, с 6 августа 2024 года он не помнит «ни минуты, ни часа никакого просвета» и отсутствия стрельбы. Он добавил, что боевики ВСУ в том числе расстреливали местных жителей за «неудобные» вопросы.

«Фамилии не помню, но скажу их клички. Миша «Сила» и Коля «Маргеля». Одному лет под 50, второму за 50. И стали они искать правду [у боевиков ВСУ]: «Зачем вы к нам пришли? Мы вас не звали, не ждали». И их расстреляли», — уточнил он.

Мануйло в том числе поделился случаем, когда хозяева отпустили восемь своих лошадей на свободу, а сами уехали. В результате боевик украинских формирований расстрелял животных.

Пленный боевик ВСУ Сергей Косяк 16 апреля поделился, как в подвалах в Курской области находили тела мирных жителей со следами пыток и связанными руками. Кроме того, он рассказал, что вместо гимна Украины в учебке их заставляли учить молитву нацбатальона «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация).