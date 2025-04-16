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Пленный боевик ВСУ рассказал о пытках мирного населения в Курской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В подвалах в Курской области находили тела мирных жителей со следами пыток и связанными руками. Об этом 16 апреля рассказал пленный боевик Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Косяк.

«Нам показывали видео, что в подвалах обнаруживали гражданских людей, стариков, женщин убитых. Со следами пыток, со связанными руками. Я не знаю, каким нужно быть человеком, чтобы так поступать. Я не понимаю, зачем это, зачем наше руководство вторглось в Курскую область», — сказал Косяк.

Он также поделился, что в учебке вместо гимна Украины их заставляли учить молитву нацбатальона «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация).

«Когда первый раз мы пересекли границу с Курской область, командир роты приказал, чтобы при появлении гражданских на позициях мы их брали в плен», — уточнил Косяк.

По его словам, в качестве наказания за алкогольное опьянение командир роты отправил Косяка «как пушечное мясо на убой».

«Смотря на солдата РФ, я понял, что они были подготовлены лучше, чем мы», — отметил солдат ВСУ.

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Ранее в этот день пленный боевик ВСУ рассказал, что командование оставляет бойцов одних при смене мест дислокации. Он поделился, что сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) выписали ему повестку, когда он ехал на рынок в Полтаве.

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