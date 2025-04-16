Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) оставляет боевиков одних при смене мест дислокации. Об этом 16 апреля сообщил пленный боевик украинской армии Александр Иванов.

Он поделился, что сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) выписали ему повестку, когда он ехал на рынок в Полтаве. Он пришел обновить данные и больше не вышел из военкомата.

«Нас с учебки сразу привезли, сразу [начался] сыр-бор: там будете жить, вас куда-то отвезут поучиться еще. То есть никто не говорил, что мы попадем сразу в Курскую область или еще куда-то», — поделился военнопленный.

Он поделился, что учения длились более 35 дней из-за задержки. По его словам, после из бригад приехали так называемые покупатели, которые пообщались с военнослужащими и выбрали их в свои подразделения.

Иванов уточнил, что их привезли в населенный пункт ночью и бросили на остановке, где их встретила женщина. Впоследствии к боевикам подошел молодой человек в гражданской одежде и отвел на позицию, пообещав, что на следующий день командование сообщит о задачах. Первоначально военнослужащим поручили наблюдать и сообщать об обстановке по рации.

Военнопленный подчеркнул, что командование ничего не говорило боевикам, но передало уходить на место дислокации. По его словам, там собрались 14 человек, а после начался обстрел. По приказу боевики ВСУ сначала побежали в подвал, а затем — маленькими группами по пять человек к водоохладительным бакам и прятались. Иванов уточнил, что попросил бригаду подождать его, однако после выхода из укрытия обнаружил, что никого уже не было.

«Я кричу: «Подождите!» Так меня никто и не подождал, они ушли. Вышел я — никого нет. Ходил-ходил — никого нет. Я вернулся в подвал», — поделился он.

Военнопленный поделился, что по возвращении увидел в подвале двух гражданских и решил переждать, пока придут сослуживцы или бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ. Он провел с гражданскими два дня и уточнил, что после российские военные нашли его в подвале. По его словам, военнослужащие предоставили ему телефон, чтобы позвонить родственникам.

Он отметил, что не понимает, зачем украинская сторона вторглась в Курскую область, и добавил, что командование ВСУ врет и действительность выглядит иначе.

Пленный военнослужащий ВСУ Владислав Белопольский 12 апреля поделился, что украинские артиллеристы открывают огонь по своим сослуживцам. По его словам, артиллерия ВСУ стреляла по ним, когда их машина находилась в пути. Он также отметил, что боевикам приказали сразу открывать огонь на поражение по гражданским, которые говорят на русском языке.