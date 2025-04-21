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Экономист Балынин рассказал о двухэтапном увеличении пенсий

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, что с 1 февраля 2026 года прогнозируемый рост страховых пенсий составит 7-8%.

В беседе с aif.ru в понедельник, 21 апреля, специалист пояснил, что на первом этапе, с февраля, проведут корректировку по уровню инфляции 2025 года. Банк России, согласно актуальному среднесрочному прогнозу, ожидает инфляцию на уровне 7-8%.

По словам Балынина, в случае реализации этого прогноза по нижней границе, и инфляция за 2025 год составит 7%, то с 1 февраля 2026 года индексация пенсий будет проведена на 7%.

На втором этапе индексацию в 2026 году проведут с 1 апреля 2026 года по уровню роста доходов бюджета Социального фонда России в 2025 году.

Двойное увеличение: с 2026 года изменится система индексации пенсий
Прибавку к страховой пенсии с 2026 года будут начислять в феврале и в апреле

Ранее в этот день Социальный фонд опубликовал отчет, в котором говорится, что общий объем пенсионных накоплений россиян превысил 3,37 трлн рублей в 2024 году. Учитывались не только ежемесячные отчисления россиян, но также средства материнского капитала, которые владельцы потратили на накопительную часть пенсии, сообщает 360.ru.

В этот же день сообщалось, что в 2024 году Социальный фонд России значительно увеличил расходы на социальные выплаты. На страховые пенсии было направлено 10,1 трлн рублей, что на 1,1 трлн больше, чем в 2023 году, уточняет сайт kp.ru.

Также 21 апреля сенатор, арбитражный управляющий Минюста России Ольга Епифанова рассказала, что в России выплата пенсий и социальных пособий переносится из-за майских праздников, отмечает НСН. Так, если пенсия приходит с 1 по 4 число, выплаты поступят в конце апреля. Выплаты с 5 по 7 будут получены в обычный срок, в эти же дни получат пенсию те, кто получает ее с 8 по 11 число. После 12 числа графики выплат нормализуется, пишет RT.

20 апреля депутат Государственной думы Светлана Бессараб рассказала, что следующий этап повышения пенсий в России запланирован на 1 октября. Он коснется вышедших на пенсию военнослужащих и сотрудников силовых структур.

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