Депутат назвала дату следующего повышения пенсий

Следующий этап повышения пенсий в России запланирован на 1 октября. Он коснется вышедших на пенсию военнослужащих и сотрудников силовых структур, сообщила 20 апреля депутат Государственной думы Светлана Бессараб в беседе с изданием Lenta.ru.

«У нас повышение пенсий происходит поэтапно. С 1 января были повышены страховые выплаты, проиндексированы военные пенсии. С 1 апреля — проиндексированы социальные. А с 1 октября будет повышение военных пенсий и пенсий бывших служащих силовых структур», — указала она.

Планируется, что прибавка к выплатам составит 4,5%. Однако итоговое значение может измениться «ближе к октябрю».

17 апреля Светлана Бессараб напомнили о повышении выплат отдельным категориям пенсионеров с 1 мая. Она уточнила, что повышение коснется тех граждан, которые в апреле получили I группу инвалидности или отметили свой 80-летний юбилей.

В тот же день директор программы Федерального методического центра повышения финграмотности РАНХиГС Нина Гукасова сообщила, что россияне, не имеющие отчислений в Социальный фонд России, могут остаться без страховой пенсии.