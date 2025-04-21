Силы ПВО сбили пять украинских беспилотников над Крымом за 40 минут
Силы противовоздушной обороны (ПВО) за 40 минут сбили пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинской армии над Крымом. Об этом 21 апреля сообщило Минобороны РФ.
«С 20:00 до 20:40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов <…> над территорией Республики Крым», — указано в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что сбитые беспилотники были самолетного типа.
Ранее в тот же день Минобороны сообщило, что за время пасхального перемирия в минувшие выходные украинские боевики применили против РФ 90 БПЛА самолетного типа, из которых восемь — вне зоны проведения специальной военной операции. Все дроны были ликвидированы российской армией, отметили в Минобороны.