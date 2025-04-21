Путин указал на необходимость соблюдать сроки восстановления новых регионов

Президент России Владимир Путин 21 апреля отметил необходимость соблюдать сроки работ по восстановлению новых регионов РФ.

Президент подчеркнул, что власти обязаны поддерживать тех людей, которые собственным решением выбрали вхождение в состав России. По его словам, РФ должна ответить жителям новых регионов решеним тех задач, которые накопились в этих регионах за последние десятилетия.

«У нас огромная программа из 300 мероприятий различных предусмотрены для этих территорий. И такой масштабной программы, наверное, у нас регионального характера сегодня в России нет. Здесь очень важно все намеченные ресурсы реализовывать должным образом, с должным качеством и в срок», — сказал он на встрече с главами муниципалитетов в рамках Всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России».

Помимо этого, говоря о проблемах управления в новых регионах, глава государства отметил особую важность привлечения ветеранов боевых действий к административной работе.

«Нам нужны именно такие люди. <...> Люди, которые ничего не боятся, люди, которые лицом к лицу с противником сталкивались на поле боя, когда пули там рядом свистят, дроны и снаряды кассетные», — заявил Путин.

Ранее, 17 апреля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал новые регионы неотъемлемой частью России. По этой причине вопрос о том, является ли их передача под контроль России условием для завершения специальной военной операции, следует считать неправильным, отметил он..

16 апреля вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что новые российские регионы обладают колоссальным экспортным потенциалом. По его словам, их территории являются зонами с активно развитым сельскохозяйственным производством и экономикой.