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Путин указал на необходимость соблюдать сроки восстановления новых регионов

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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Президент России Владимир Путин 21 апреля отметил необходимость соблюдать сроки работ по восстановлению новых регионов РФ.

Президент подчеркнул, что власти обязаны поддерживать тех людей, которые собственным решением выбрали вхождение в состав России. По его словам, РФ должна ответить жителям новых регионов решеним тех задач, которые накопились в этих регионах за последние десятилетия.

«У нас огромная программа из 300 мероприятий различных предусмотрены для этих территорий. И такой масштабной программы, наверное, у нас регионального характера сегодня в России нет. Здесь очень важно все намеченные ресурсы реализовывать должным образом, с должным качеством и в срок», — сказал он на встрече с главами муниципалитетов в рамках Всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России».

Помимо этого, говоря о проблемах управления в новых регионах, глава государства отметил особую важность привлечения ветеранов боевых действий к административной работе.

«Нам нужны именно такие люди. <...> Люди, которые ничего не боятся, люди, которые лицом к лицу с противником сталкивались на поле боя, когда пули там рядом свистят, дроны и снаряды кассетные», — заявил Путин.

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Ранее, 17 апреля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал новые регионы неотъемлемой частью России. По этой причине вопрос о том, является ли их передача под контроль России условием для завершения специальной военной операции, следует считать неправильным, отметил он..

16 апреля вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что новые российские регионы обладают колоссальным экспортным потенциалом. По его словам, их территории являются зонами с активно развитым сельскохозяйственным производством и экономикой.

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