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В США раскрыли возможные предложения России за сотрудничество по Украине

RS: США могут предложить РФ инвестиции за сотрудничество по Украине
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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США могут предложить России инвестиции за сотрудничество по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Об этом 21 апреля сообщило издание Responsible Statecraft (RS).

«США могли бы предложить снятие санкций с проектов в Арктике или гарантировать западные инвестиции, если Россия будет сотрудничать по Украине», — говорится в материале.

По данным издания, Вашингтон заинтересован в связях с Москвой в Арктическом регионе. В статье отметили, что у российской стороны есть крупнейший ледокольный флот. Уточняется также, что он превосходит в общем числе флоты Соединенных Штатов и их союзников. При этом подчеркивается, что РФ обладает семью атомными ледоколами, которые у США и их союзников отсутствуют.

Предполагается, что Россия в том числе может извлечь выгоду из данного сотрудничества. Как отмечает RS, Арктика составляет порядка 20% российского экспорта и 10% ВВП страны. Подчеркивается, что развитие региона будет иметь важное значение для большего раскрытия потенциала Сибири.

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Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев 27 марта сообщил о создании до конца текущего года инвестиционного фонда для развития Арктики. По его словам, среди инвесторов фонда будут как российские, так и арабские участники, а также потенциальные соинвесторы из стран Глобального Юга и Запада. При этом он уточнил, что все инвестиции должны находиться под полным контролем России.

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