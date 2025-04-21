В США раскрыли возможные предложения России за сотрудничество по Украине
США могут предложить России инвестиции за сотрудничество по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Об этом 21 апреля сообщило издание Responsible Statecraft (RS).
«США могли бы предложить снятие санкций с проектов в Арктике или гарантировать западные инвестиции, если Россия будет сотрудничать по Украине», — говорится в материале.
По данным издания, Вашингтон заинтересован в связях с Москвой в Арктическом регионе. В статье отметили, что у российской стороны есть крупнейший ледокольный флот. Уточняется также, что он превосходит в общем числе флоты Соединенных Штатов и их союзников. При этом подчеркивается, что РФ обладает семью атомными ледоколами, которые у США и их союзников отсутствуют.
Предполагается, что Россия в том числе может извлечь выгоду из данного сотрудничества. Как отмечает RS, Арктика составляет порядка 20% российского экспорта и 10% ВВП страны. Подчеркивается, что развитие региона будет иметь важное значение для большего раскрытия потенциала Сибири.
Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев 27 марта сообщил о создании до конца текущего года инвестиционного фонда для развития Арктики. По его словам, среди инвесторов фонда будут как российские, так и арабские участники, а также потенциальные соинвесторы из стран Глобального Юга и Запада. При этом он уточнил, что все инвестиции должны находиться под полным контролем России.