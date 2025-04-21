Политолог оценил влияние договора о партнерстве РФ и Ирана на отношения двух стран
Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Ираном и РФ призван создать правовую базу для уже реализованных и будущих двусторонних проектов между двумя государствами. Об этом 21 апреля «Известиям» заявил старший преподаватель НИУ ВШЭ, научный сотрудник Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов.
Документ демонстрирует намерение сторон развивать сотрудничество, несмотря на структурные различия экономик двух стран, а также на неблагоприятную конъюнктуру, вызванную санкционным давлением со стороны стран Запада, подчеркнул Лукьянов.
По его словам, договор призван не столько открыть новые горизонты, сколько создать институциональную правовую базу для уже реализованных проектов двухстороннего характера и будущего многостороннего взаимодействия.
«Договор призван сделать сотрудничество России и Ирана в том числе в развитии региональной инфраструктуры, инфраструктуры в рамках коридора «Север – Юг», открытым, понятным и предсказуемым для инвесторов из числа государств регионов, соседних регионов, Среднего Востока, Ближнего Востока, Южной Азии и Южно-Тихоокеанского региона», — заключил эксперт.
Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран президент России Владимир Путин и иранский лидер Масуд Пезешкиан подписали 17 января. Тогда российский лидер назвал документ прорывным, а задачи, поставленные в новом договоре двух стран, амбициозными, направленными на развитие сотрудничества. 21 апреля документ был ратифицирован.
В январе посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщил, что соглашение заключается сроком на 20 лет, а также рассказал, что в нем содержатся 47 статей, охватывающие все сферы двустороннего сотрудничества. По словам дипломата, при составлении документа основное внимание уделялось «сбалансированности, принципам суверенитета и уважения территориальной целостности стран».