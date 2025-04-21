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Движение на СВХ в районе платформы Моссельмаш затруднено из-за ДТП

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Авария произошла в районе железнодорожной платформы Моссельмаш. Об этом пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщила в понедельник, 21 апреля.

«На внешней стороне СВХ в районе платформы Моссельмаш произошло ДТП с участием автомобиля и мотоцикла», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Из-за ДТП затруднено движение на внешней стороне Северо-Восточной хорды (СВХ), пишет РИАМО.

В пресс-службе добавили, что на месте аварии работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

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В этот же день сообщалось, что в Москве 20 апреля автомобиль столкнулся с электросамокатом, на котором находились двое детей. При повороте во двор в машину влетели двое несовершеннолетних на самокате. Подростки перелетели через капот и упали на землю. Информация об их состоянии не уточняется, сообщается на сайте kp.ru.

За прошедшие выходные на российских дорогах произошло 625 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 79 человек и 793 получили ранения. Об этом 21 апреля сообщили «Известиям» в Госавтоинспекции МВД России. 64 погибших были пассажирами и водителями транспортных средств, уточнили в ведомстве.

В результате 130 ДТП, 36 из которых произошли на пешеходных переходах и 94 — вне зоны их действия, погибли 15 пешеходов, еще 120 были ранены. В числе пострадавших 37 детей-пешеходов, 26 из которых получили травмы при пересечении проезжей части вне установленных для этого мест.

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