За минувшие выходные в России произошло 625 ДТП

За прошедшие выходные на российских дорогах произошло 625 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 79 человек и 793 получили ранения. Об этом 21 апреля сообщили «Известиям» в Госавтоинспекции МВД России. 64 погибших были пассажирами и водителями транспортных средств, уточнили в ведомстве.

В результате 130 ДТП, 36 из которых произошли на пешеходных переходах и 94 — вне зоны их действия, погибли 15 пешеходов, еще 120 были ранены. В числе пострадавших 37 детей-пешеходов, 26 из которых получили травмы при пересечении проезжей части вне установленных для этого мест.

Кроме того, на дорогах России за минувшие выходные зарегистрировано 123 ДТП с участием несовершеннолетних, в результате которых погибли четыре ребенка-пассажира, 139 юных участников дорожного движения, в том числе 56 пассажиров, 18 велосипедистов и 23 водителя мототранспорта, получили травмы.

В городе Новокубанске Краснодарского края 12-летний мотоциклист в мотошлеме, но без водительского удостоверения, управляя мотоциклом, относящимся к спортивному инвентарю, выехал на перекресток на красный свет и столкнулся с легковым автомобилем. После первого ДТП мотоциклист и его 14-летний пассажир, который был без мотошлема, оказались на проезжей части дороги и попали под колеса грузовика. В результате погиб юный пассажир мотоцикла, а виновник происшествия попал в больницу.

В Татарстане 15-летняя школьница, управляя квадроциклом без мотошлема и не имея водительского удостоверения, не предоставила преимущество в движении и столкнулась с попутным ей легковым автомобилем. В автоаварии погиб 12-летний брат — пассажир квадроцикла, который также был без мотошлема. Сама девушка-водитель госпитализирована с травмами.

В Липецкой области водитель легковой машины не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся. В ДТП погиб полугодовалый сын виновника автоаварии, находившийся на заднем сиденье на руках у матери. Сам водитель и еще четыре его пассажира, в том числе двухлетняя девочка и четырехлетний мальчик (находились на заднем сиденье в детских креслах) получили легкие травмы и после оказания медицинской помощи направлены на амбулаторное лечение. Похожее ДТП произошло и в Ростовской области: автомобилистка с водительским стажем один год, не справившись с управлением, съехала с дороги и врезалась в дерево.

В этой автоаварии погиб ее четырехлетний сын, который находился на заднем сиденье автомобиля без детского удерживающего устройства и не был пристегнут ремнем безопасности. Женщина-водитель и еще два несовершеннолетних пассажира — ее полуторагодовалая и пятилетняя дочери — госпитализированы с травмами. При этом младший ребенок в момент происшествия также находилась на заднем сиденье рядом с погибшим братом, но была в детском кресле. При этом ее старшая сестра не использовала ни ремня, ни детского удерживающего устройства.

Госавтоинспекция призывает родителей строго контролировать и пресекать попытки детей и подростков самостоятельно сесть за руль, а также исключить для них возможность доступа к ключам автомобилей, мопедов и мотоциклов, запретив управление авто и мототранспортом без соответствующего на то права и навыков вождения.

«Отсутствие контроля за поведением и досугом детей, особенно во время загородного отдыха, зачастую приводит к получению травм или гибели юных участников дорожного движения», — отметил заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан.

Он напомнил, что мотоциклистам любого возраста следует исключить выезд на дороги общего пользования без обучения в автошколе и получения водительского удостоверения соответствующей категории, а также воздержаться при этом от использования незарегистрированного в установленном порядке мототранспорта.

«Спортивный инвентарь (так называемые питбайки) может эксплуатироваться только на специализированных трассах. При выезде на дороги общего пользования его водители, так же как и водители квадроциклов, автоматически становятся нарушителями ПДД и в установленном порядке подлежат привлечению к административной ответственности», — подчеркнул Белан.

В Госавтоинспекции напомнили, что водителям следует быть предельно внимательными и осторожными при управлении автомобилем, если в его салоне рядом с ними находятся дети, перевозить которых необходимо с соблюдением всех действующих требований безопасности. При перевозке детей необходимо избегать опасных маневров, выезда даже в разрешенных местах на встречную полосу движения, нарушений скоростного режима, подчеркнули в ведомстве.

20 апреля стало известно, что в Москве автомобиль столкнулся с электросамокатом, на котором находились двое детей.