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22 апреля — Вадим Ключник: история и традиции, народные приметы

Народный праздник Вадим Ключник отмечается в России 22 апреля
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Православная церковь 22 апреля вспоминает преподобномученика Вадима Персидского и семь его учеников. В народе праздник прозвали Вадим Ключник. Считается, что в эту пору святой открывает ключи от родников и колодцев, чтобы напоить землю весенней водой. В 2025 году дата выпадает на вторник. О традициях, запретах и приметах этого дня рассказывают «Известия».

История праздника Вадим Ключник, отмечаемого 22 апреля

Архимандрит Вадим жил в IV веке в Персии. Он был основателем и настоятелем монастыря, где вместе с братией вел благочестивую жизнь. Во время гонений на христиан святой вместе с семью учениками был схвачен и заключен в темницу. Праведников подвергли мучительным истязаниям, которые длились несколько месяцев.

Несмотря на тяжелые испытания, мученики остались непоколебимы в своей вере. Их стойкость произвела большое впечатление на местных жителей. Многие из них впоследствии отказались от идолопоклонничества и обратились в христианство. Сам Вадим после долгих страданий был предан казни.

В народной традиции день его памяти известен как Вадим Ключник. Такое название связано с традицией ходить к природным источникам, которые согласно поверьям, с наступлением тепла насыщались особой живительной силой.

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Как праздновали Вадима Ключника в старину

Водой из источников орошали землю и поили скот. Также крестьяне сами с утра стремились сделать глоток родниковой воды, чтобы прибавить бодрости и здоровья. Женщины умывались водой в надежде сохранить красоту и молодость. Иногда в воду бросали серебряные монетки на счастье и удачу.

По древнему обычаю, по пути к роднику ни с кем не разговаривали, а по возвращении молились на все четыре стороны и загадывали на будущее. Согласно поверьям, если вода оставалась чистой и прозрачной, как стеклышко, то впереди ждал благополучный год. А мутная или бурлящая вода предвещала болезни и невзгоды.

Также на Вадима Ключника выгоняли скот на луга, где уже появлялась свежая сочная трава. А деревенские целители и знахари отправлялись на сборы мать-и-мачехи, которая уже зацветала к этому времени. Из растения готовили отвары и настойки, которые помогали от разных хворей.

Вадим Ключник — 2025: что можно и нельзя делать

В народе с праздником было связано немало суеверий. Например, считалось, что с набранной из родника водой следует обращаться осторожно, чтобы не расплескать ее по дороге. Иначе можно навлечь на себя беду.

Запрещалось в этот день смотреться в зеркало, особенно одновременно с кем-либо. Наши предки верили, что один из смотрящихся будет несчастен. По этой же причине нельзя было брать чужой носовой платок. Так можно перенять чужие слезы. Еще одним дурным знаком считалось есть из потрескавшейся посуды. Это сулило различные невзгоды.

Вставать с утра полагалось рано. Тот, кто подолгу нежился в кровати, рисковал «проспать» удачу. Под запретом были любые споры и разногласия. Провести день полагалось мирно, иначе ссоры могли затянуться надолго.

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Народные приметы на 22 апреля

По приметам дня судили о погоде и будущем урожае. Иней или туман на Вадима Ключника предвещали урожайный сезон. А если до середины апреля весенняя погода так и не установилась, значит, лето будет засушливым.

Красные облака, образовавшиеся до восхода солнца, сулили ветреную погоду, тучи — дождливую. Сороки, летающие высоко над домами до поздних сумерек, означали, что следующий день выдастся сухим.

Днем ранее на Руси отмечался Родион Ледолом. «Известия» рассказывали о приметах этого праздника.

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