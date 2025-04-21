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Врач рассказала о способах самопомощи в период магнитных бурь

Врач Уланкина: чтобы легче перенести период магнитных бурь, нужно избегать стрессов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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В периоды магнитных бурь многие люди отмечают ухудшение самочувствия: головные боли, слабость, перепады давления. Чтобы организм легче перенес этот период, необходимо снизить нагрузку на нервную систему. Эксперт лаборатории «Гемотест» врач Ольга Уланкина 21 апреля рассказала «Известиям» о способах самопомощи во время геомагнитных возмущений.

Как объяснила «Известиям» ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, сейчас магнитное поле возмущено. По ее словам, люди, страдающие вегетососудистой дистонией, больше других ощутят на себе влияние магнитных бурь. Кроме того, в этот период будет трудно тем, у кого есть проблемы с сосудами, сердцем и артериальным давлением.

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По словам Уланкиной, магнитные бури действительно могут влиять на здоровье и провоцировать обострение хронических заболеваний, особенно у метеочувствительных людей. Изменения геомагнитного поля способны воздействовать на сердечно-сосудистую и нервную систему. У некоторых людей повышается вязкость крови, что увеличивает риск тромбозов, у других — нарушается регуляция тонуса сосудов, а давление «скачет». Люди, восстанавливающиеся после инсульта или страдающие мигренью, часто отмечают усиление симптомов.

«Механизм влияния магнитных бурь до конца не изучен, но предполагается, что они могут воздействовать на выработку мелатонина и серотонина. Это объясняет повышенную раздражительность, бессонницу или, наоборот, сонливость», — рассказывает врач.

Эксперт пояснила: чтобы помочь организму пережить этот период, важно снизить нагрузку на нервную и сердечно-сосудистую систему. Она рекомендует избегать стрессов, тяжелых физических нагрузок и переутомления. Хороший эффект дает соблюдение режима дня, полноценный сон, легкие прогулки на свежем воздухе, контрастный душ для тренировки сосудов.

«Следует ограничить употребление кофе, алкоголя и соленой пищи — они могут усугубить колебания давления. Важно пить достаточно воды, чтобы поддерживать нормальную вязкость крови», — предупредила врач.

Кроме того, людям с хроническими заболеваниями незадолго до периода магнитных бурь важно проконсультироваться с врачом — возможно, потребуется коррекция терапии.

Уланкина уточнила, что полностью предотвратить влияние магнитных бурь невозможно, но здоровый образ жизни и разумная профилактика помогают минимизировать их воздействие. Если симптомы выражены сильно и повторяются регулярно, стоит пройти медицинское обследование. Главное — не паниковать и помнить, что организм способен адаптироваться к внешним изменениям, если ему помочь, резюмирует специалист.

Ранее, 18 апреля, доктор медицинских наук, сердечно-сосудистый хирург «СМ-Клиники» Роман Голощапов-Аксенов рассказал «Известиям», какие привычки могут привести к ишемической болезни сердца. Как отметил специалист, при быстрой ходьбе, подъеме по лестнице и эмоциональном напряжении человек, болеющий неосложненной ишемической болезнью сердца, ощущает дискомфорт, боль за грудиной в области сердца, потливость, сердцебиение, головокружение.

При этом симптомы исчезают в течение 1–3 минут исчезают во время отдыха. По словам врача, каждый восьмой человек 55–75 лет, считающий себя здоровым, на самом деле уже имеет бессимптомную форму заболевания.

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