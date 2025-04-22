Реклама
Прямой эфир
Армия
Российские военные уничтожили бронетранспортер М113 и живую силу ВСУ в зоне СВО
Армия
В Индийском океане прошли военно-морские учения РФ и Республики Бангладеш
Армия
Бойцы группировки войск «Восток» эвакуировали мирных жителей из Константинополя
Мир
Папа римский Франциск завещал быть похороненным в римской базилике
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали небольшой дождь с грозой в Москве 22 апреля
Мир
Президент Ирана заявил о готовности к сделке с США при учете интересов Тегерана
Наука и техника
«Белый графит» поможет электрокарам ездить втрое дольше
Общество
В Госдуме предложили разработать новые критерии отключения отопления в домах
Общество
Спрос на монтажников в дорожной сфере увеличился на 135%
Мир
В Кремле позитивно оценили позицию США о невозможности вступления Украины в НАТО
Происшествия
В Приморье загорелись два склада со стройматериалами на площади 1 тыс. кв. м
Общество
Более 2 тыс. пользователей пожаловались на сбои в работе Telegram
Экономика
Счетная палата раскритиковала «Почту России» за задержку пенсий
Армия
Для спецназа ВМФ разработан подводный буксировщик
Происшествия
В Саранске сотрудники МЧС ликвидировали возгорание сухой травы на площади 4 га
Экономика
Индекс доллара опустился ниже 98 пунктов впервые с 31 марта 2022 года
Экономика
Гаджеты в России подешевели на 10-20%

Россияне рассказали об отпуске мечты

Исследование: 52% россиян мечтают в отпуске исследовать новые города
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Среди опрошенных россиян более половины (52%) мечтают об отпуске, в котором будут исследовать новые города. Пляжный отдых занимает второе место в рейтинге предпочтений (39%). Еще 29% респондентов стремятся к уединению и гармонии с природой, выбирая отдых в лесу, вдали от городской суеты. Об этом говорится в результатах исследования сервиса «Работа.ру» и аналитиков «ЮMoney», с которыми ознакомились «Известия» 22 апреля.

Эксперты выяснили, что для 28% опрошенных идеальный отпуск — это круиз по океану, а для 26% — автопутешествия, которые дают свободу передвижения и возможность самостоятельно выбирать маршрут. Мечта 24% участников опроса — грандиозное кругосветное путешествие, столько же предпочитают активный отдых в горах.

Среди других предпочтений: отпуск в дорогом отеле (17%), гастротур по ресторанам и барам (16%), зимние виды спорта в горах (15%), курорты, где отдыхают звезды, и шопинг-тур по магазинам (по 7%), а также водные виды спорта.

Абхазию сняли с паузы: у российских туристов вырос спрос на отдых в республике
МИД и Минэк отменили рекомендации не посещать ее и не продавать туда туры

«Мы в «ЮKassa» видим, что россияне стараются заранее готовиться к летнему отдыху — за несколько месяцев до отпуска бронируют билеты на транспорт и арендуют жилье, покупают билеты на выставки и достопримечательности. Только с 1 по 15 апреля 2025 года число платежей за выставки и достопримечательности выросло на 74% относительно того же периода 2024 года. Оборот билетных касс увеличился на 39%, средний чек снизился на 20% и составил 3587 рублей», — отметила руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов «ЮMoney» Ирина Полякова.

Также перед стартом сезона отпусков вырос спрос на авиабилеты и отели. С 1 по 15 апреля 2025 года число бронирований в гостиницах увеличилось на 21% год к году, оборот платежей — на 41%, а средний чек — на 16%, до 14 202 рублей. Обороты авиакасс выросли на 3%, число покупок авиабилетов увеличилось на 4%, а средний чек не изменился и составил 11 572 рубля.

При этом 7% опрошенных готовы потратить на идеальный двухнедельный отпуск до 50 тыс. рублей, 8% — от 50 до 70 тыс. рублей, 16% — от 70 до 100 тыс. рублей, 27% — от 100 до 150 тыс. рублей, 42% — более 150 тыс. рублей.

Ранее, 21 апреля, сообщалось, что традиционный пляжный отдых постепенно теряет позиции. Растет интерес россиян к авторским турам от местных жителей (25%), санаторному оздоровлению (24%), железнодорожным маршрутам (11%) и гастрономическим поездкам (10%). Об этом говорится в результатах исследования платформы омниканального маркетинга Calltouch.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025