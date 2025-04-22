Россияне рассказали об отпуске мечты

Среди опрошенных россиян более половины (52%) мечтают об отпуске, в котором будут исследовать новые города. Пляжный отдых занимает второе место в рейтинге предпочтений (39%). Еще 29% респондентов стремятся к уединению и гармонии с природой, выбирая отдых в лесу, вдали от городской суеты. Об этом говорится в результатах исследования сервиса «Работа.ру» и аналитиков «ЮMoney», с которыми ознакомились «Известия» 22 апреля.

Эксперты выяснили, что для 28% опрошенных идеальный отпуск — это круиз по океану, а для 26% — автопутешествия, которые дают свободу передвижения и возможность самостоятельно выбирать маршрут. Мечта 24% участников опроса — грандиозное кругосветное путешествие, столько же предпочитают активный отдых в горах.

Среди других предпочтений: отпуск в дорогом отеле (17%), гастротур по ресторанам и барам (16%), зимние виды спорта в горах (15%), курорты, где отдыхают звезды, и шопинг-тур по магазинам (по 7%), а также водные виды спорта.

«Мы в «ЮKassa» видим, что россияне стараются заранее готовиться к летнему отдыху — за несколько месяцев до отпуска бронируют билеты на транспорт и арендуют жилье, покупают билеты на выставки и достопримечательности. Только с 1 по 15 апреля 2025 года число платежей за выставки и достопримечательности выросло на 74% относительно того же периода 2024 года. Оборот билетных касс увеличился на 39%, средний чек снизился на 20% и составил 3587 рублей», — отметила руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов «ЮMoney» Ирина Полякова.

Также перед стартом сезона отпусков вырос спрос на авиабилеты и отели. С 1 по 15 апреля 2025 года число бронирований в гостиницах увеличилось на 21% год к году, оборот платежей — на 41%, а средний чек — на 16%, до 14 202 рублей. Обороты авиакасс выросли на 3%, число покупок авиабилетов увеличилось на 4%, а средний чек не изменился и составил 11 572 рубля.

При этом 7% опрошенных готовы потратить на идеальный двухнедельный отпуск до 50 тыс. рублей, 8% — от 50 до 70 тыс. рублей, 16% — от 70 до 100 тыс. рублей, 27% — от 100 до 150 тыс. рублей, 42% — более 150 тыс. рублей.

Ранее, 21 апреля, сообщалось, что традиционный пляжный отдых постепенно теряет позиции. Растет интерес россиян к авторским турам от местных жителей (25%), санаторному оздоровлению (24%), железнодорожным маршрутам (11%) и гастрономическим поездкам (10%). Об этом говорится в результатах исследования платформы омниканального маркетинга Calltouch.