Реклама
Прямой эфир
Мир
В МИДе заявили об отсутствии готовности ЕС восстановить диалог с РФ
Мир
WSJ сообщила о возможности Уиткоффа снова посетить Россию
Мир
Папа римский Франциск умер в возрасте 88 лет
Мир
Путин подписал закон о ратификации договора о стратегическом партнерстве с Ираном
Общество
Путин отметил способность россиян преодолеть любые угрозы
Армия
ВСУ 4,9 тыс. раз нарушили режим пасхального перемирия
Общество
Жителя Крыма задержали за передачу спецслужбам Украины данных о военных объектах
Армия
Путин сообщил о возобновлении боевых действий после пасхального перемирия
Мир
Султан Омана прибыл в Россию с официальным визитом
Мир
В Кремле позитивно оценили позицию США о невозможности вступления Украины в НАТО
Мир
В Одессе трое мужчин выдавали себя за военкомов с целью похищения людей
Мир
Захарова заявила о неумении Запада конкурировать в торговле на основе права
Мир
Келлог заявил об усталости США от конфликта на Украине
Армия
ВСУ после окончания перемирия потеряли до 50 человек на курском направлении
Общество
Россия и Казахстан обсудили в Тверской области сохранение исторической памяти о ВОВ
Политика
Военный эксперт назвал нонсенсом возможное разоружение ФРГ армии ради Киева
Мир
В Харьковской области военные ВСУ въехали на детскую площадку и устроили драку

Эксперты назвали популярные направления для отдыха среди пенсионеров

Опрос: спрос на путешествия у российских пенсионеров вырос на 43%
0
EN
Фото: ТАСС/Сорокин Донат
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Россияне в возрасте 60 лет и старше стали больше путешествовать в период майских праздников: возрастные туристы приобрели на этот период на 43% больше туров, притом как для путешествий по стране, так и в другие страны. К таким выводам пришли аналитики Российского союза туриндустрии (РСТ), сервиса «Слетать.ру» и НПФ «Будущее», проанализировав спрос на туристические услуги среди россиян в возрасте «60+» за этот и прошлый год. С исследованием ознакомились «Известия» 21 апреля.

По данным исследования, в пятерку городов, из которых наиболее часто отправляются пожилые туристы в майские праздники, входят Москва (33%), Санкт-Петербург (16,4%), Екатеринбург (9,8%), Казань (3,2%) и Сочи (2,5%). Если в прошлом году российские пенсионеры преимущественно вылетали из столицы, то в этом году наблюдается смещение акцента на регионы, среди которых выделяются Екатеринбург, Казань и Сочи.

В период майских праздников российские пенсионеры чаще всего выбирают для поездок такие зарубежные направления, как Турция, Египет, ОАЭ и Абхазия. Особенно заметен рост интереса к Египту, где спрос увеличился на 87% по сравнению с прошлым годом, а также к ОАЭ, где он вырос на 55,5%. Кроме того, аналитики отмечают значительное повышение интереса к путешествиям в Китай и Вьетнам по сравнению с единичными запросами в прошлом году.

Майские праздники – 2025: как отдыхаем, сколько будет рабочих и выходных в мае
Россияне смогут отдыхать почти две недели в мае

Ранее, 15 апреля, «Известия» ознакомились с результатами исследования сервиса «Работа.ру», компаний «СберАвто» и «Ситидрайв» и выяснили, что планируют делать россияне в майские праздники. Оказалось, что среди опрошенных россиян 21% респондентов планируют в майские праздники отдыхать на даче, а 18% собираются жарить шашлыки. При этом 16% поедут в гости к родителям или другим родственникам, 11% опрошенных отправятся отдыхать в другой город. Для 15% респондентов майские праздники — это время работы на огороде, подготовки к летнему сезону.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025