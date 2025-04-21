Эксперты назвали популярные направления для отдыха среди пенсионеров

Россияне в возрасте 60 лет и старше стали больше путешествовать в период майских праздников: возрастные туристы приобрели на этот период на 43% больше туров, притом как для путешествий по стране, так и в другие страны. К таким выводам пришли аналитики Российского союза туриндустрии (РСТ), сервиса «Слетать.ру» и НПФ «Будущее», проанализировав спрос на туристические услуги среди россиян в возрасте «60+» за этот и прошлый год. С исследованием ознакомились «Известия» 21 апреля.

По данным исследования, в пятерку городов, из которых наиболее часто отправляются пожилые туристы в майские праздники, входят Москва (33%), Санкт-Петербург (16,4%), Екатеринбург (9,8%), Казань (3,2%) и Сочи (2,5%). Если в прошлом году российские пенсионеры преимущественно вылетали из столицы, то в этом году наблюдается смещение акцента на регионы, среди которых выделяются Екатеринбург, Казань и Сочи.

В период майских праздников российские пенсионеры чаще всего выбирают для поездок такие зарубежные направления, как Турция, Египет, ОАЭ и Абхазия. Особенно заметен рост интереса к Египту, где спрос увеличился на 87% по сравнению с прошлым годом, а также к ОАЭ, где он вырос на 55,5%. Кроме того, аналитики отмечают значительное повышение интереса к путешествиям в Китай и Вьетнам по сравнению с единичными запросами в прошлом году.

Ранее, 15 апреля, «Известия» ознакомились с результатами исследования сервиса «Работа.ру», компаний «СберАвто» и «Ситидрайв» и выяснили, что планируют делать россияне в майские праздники. Оказалось, что среди опрошенных россиян 21% респондентов планируют в майские праздники отдыхать на даче, а 18% собираются жарить шашлыки. При этом 16% поедут в гости к родителям или другим родственникам, 11% опрошенных отправятся отдыхать в другой город. Для 15% респондентов майские праздники — это время работы на огороде, подготовки к летнему сезону.