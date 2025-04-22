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Нутрициолог назвала допустимую порцию шашлыка в день

Нутрициолог Цигальницкая: в день допустимо съесть 200–300 г шашлыка
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Шашлык — тяжелое блюдо, поэтому, чтобы избежать тяжести и негативных реакций со стороны желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), стоит отдать предпочтение легкому гарниру, в частности некрахмалистым овощам, посоветовала нутрициолог, эксперт рынка Национальной технологической инициативы (НТИ) «Хеснет» Татьяна Цигальницкая. Она рассказала «Известиям» 22 апреля о допустимой порции такого блюда.

«Мясо — безусловно, важный продукт для сохранения здоровья. Однако его приготовление на мангале снижает ценность мяса для организма, а в некоторых случаях доставляет дискомфорт, особенно если мясо слишком жирное. Если вы хотите, чтобы после майских застолий у вас остались только хорошие воспоминания, ограничьтесь одной порцией шашлыка в сутки и дополните его некрахмалистыми овощами — огурцами, зеленью, помидорами», — отметила эксперт.

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Кроме того, стоит внимательно отнестись к количеству шашлыка. Здоровому человеку достаточно съесть 200–300 г, а людям с нарушениями работы ЖКТ — 100 г.

«Помните, что вечером организм готовится ко сну и многие процессы, в том числе пищеварения, замедляются. Не стоит есть шашлык вечером. Также в этот день стоит исключить употребление алкоголя и десертов», — рекомендовала нутрициолог.

Ранее, 17 апреля, и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина рассказала «Известиям», что жирная жареная пища, так как тяжело переваривается, может вызывать изжогу, вздутие, гастрит. Вместе с тем острые приправы и специи, которые раздражают слизистую желудка, могут обострить язву.

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