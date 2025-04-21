Телеканал «78» в «Дзене» собрал четверть миллиона подписчиков

Совокупная аудитория двух каналов на платформе — общего новостного и канала с исключительно петербургской повесткой — превышает полмиллиона пользователей в сутки.

19 апреля телеканал «78» в «Дзене» превысил отметку в 250 тыс. подписчиков. Статус лидера среди петербургских СМИ закрепился за «78» еще год назад. Нынешнее количество подписчиков на популярной у всех россиян платформе делает его одним из ведущих региональных ресурсов в стране.

Почему пользователи из разных городов России активно читают, подписываются и комментируют материалы из Петербурга?

«Диджитал-редакция «78-го» тщательно подбирает контент, чтобы каждая публикация была интересна и полезна нашему читателю. Петербург — любимый город у большинства россиян. При этом много резонансных и важных событий происходит именно у нас. Наш город каждый день влияет на информационную повестку страны. Ежедневно мы рассказываем о главных новостях в своем питерском стиле. Наш канал в «Дзене» — взгляд петербуржцев на то, что действительно важно», — подчеркивает генеральный директор телеканала «78» Алексей Сухоруков.

Стоит отметить, что и другие ресурсы телеканала занимают лидерские позиции: сайт 78.ru, по данным «Медиалогии», в феврале 2025 года стал самым цитируемым СМИ из Петербурга и занял в федеральном рейтинге интернет-СМИ 11-ю позицию. Сообщество «ВКонтакте» в марте поднялось на второе место по количеству просмотров среди всех региональных телеканалов страны.