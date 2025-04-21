Чемпионы России в танцах на льду Худайбердиева и Базин завершили карьеру
Чемпионы России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева и Егор Базин решили завершить карьеру. Об этом 21 апреля рассказал тренер дуэта Александр Жулин.
«Лиза и Егор завершили карьеру. Очень хорошие и талантливые спортсмены, уважаю их мнение — они захотели закончить, значит, такое решение», — процитировал его ТАСС.
По словам Жулина, всегда становится жаль, когда спортсмены такого уровня решают завершить карьеру. Худайбердиевой 22 года, а Базину — 29 лет. Они стали чемпионами России в 2023 году.
Спортивный директор организации Кит Макконнелл в ходе пресс‑конференции по итогам исполкома 9 апреля сообщил, что Международный олимпийский комитет (МОК) обсуждает с федерациями по зимним видам спорта возможность участия спортсменов из России и Белоруссии в Олимпийских играх 2026 года, которые пройдут в Италии.
Он считает, что спортсмены не должны быть наказаны за действия своих государств.