Трасса А-289 из Краснодара в Крым станет платной с 22 апреля
Автомобильная трасса А-289, ведущая из Краснодара в Крым, станет платной со вторника, 22 апреля. Она перешла в ведение госкомпании «Автодор», сообщается в соцсетях организации.
Четырехполосную дорогу с 10 развязками и освещением открыли в декабре 2024 года, сделав бесплатной на время окончательного дооборудования. Ее протяженность составляет 118,6 км.
К настоящему моменту трассу оснастили безбарьерной системой взимания платы. На рамках над дорогой установлены датчики, которые считывают информацию и рассчитывают сумму. Владельцам транспондеров и часто ездящим по дороге обещают скидки.
По информации ИА SevastopolMedia, для желающих сэкономить существует альтернативный бесплатный маршрут.
Ранее сообщалось, что трассу в обход Алушты планируют достроить к концу 2026 года. Она позволит сократить время в пути из Симферополя до Ялты примерно на час.