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В Одессе трое мужчин выдавали себя за военкомов с целью похищения людей

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В Одессе трое мужчин в камуфляжной форме, представляясь работниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата), задерживали на улице жителей мужского пола и после похищали людей, увозя на машинах с символикой ТЦК в неизвестном направлении. Как сообщает 21 апреля Одесская областная прокуратура, злоумышленники задержаны.

«Под предлогом проведения мобилизационных мероприятий участники группы останавливали граждан, применяли к ним физическое насилие и вопреки их воле принудительно помещали в транспортное средство», — говорится на сайте ведомства.

Согласно данным следствия, подозреваемые являются членами некой общественной организации в городе. Задержанным предъявлено обвинение в самоуправстве, незаконном лишении свободы и причинении физических страданий (ч. 2, ст. 28, ч. 1, ст. 353, ч. 2 ст. 146 УК Украины).

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18 апреля на Украине был задержан сотрудник минобороны, разработавший схему уклонения от мобилизации за вознаграждение, которой воспользовались около 50 военнообязанных граждан. По данным генпрокуратуры страны, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело о получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Стоимость «услуг» составляла от $8 до $10 тыс., деньги офицер получал наличными, на карты в банках или в криптовалюте.

До этого, 16 апреля, издание «Страна.ua» сообщило, что в украинском Луцке сотрудники ТЦК мобилизовали мужчину у ворот школы, куда он провожал своего ребенка. В видеоролике в Telegram-канале СМИ мужчину принудительно пытаются запихнуть в микроавтобус несколько человек в камуфляже, а прохожие снимают происходящее и пытаются ему помочь.

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