Реклама
Прямой эфир
Интернет и технологии
В РФ разработали ИИ для ускоренного анализа дефектов на дорогах
Авто
Автокомпании начали опровергать уход с российского рынка
Общество
В Новороссийске задержан агент СБУ при попытке подорвать административное здание
Общество
Четверо боевиков ВСУ получили до 16 лет колонии за обстрел жителей Курской области
Происшествия
Пожар на складе в Челябинской области локализовали на 2 тыс. кв. м
Мир
Санду примет решение о верительных грамотах посла России в ближайшие недели
Спорт
Малкин и Кросби подарили Овечкину коллекционные часы в честь снайперского рекорда
Мир
В раде заявили об отсутствии гарантий безопасности в подписанном с США меморандуме
Происшествия
В Омске из-за погодных условий произошло ДТП с участием пяти автомобилей
Новости компаний
В России отмечен рост интереса к спикулам
Армия
Расчет БПЛА Росгвардии уничтожил опорный пункт ВСУ на харьковском направлении
Мир
Дуда призвал защитить Польшу с помощью ядерного оружия Франции
Происшествия
В Херсонской области шесть человек пострадали при пожаре на рынке
Мир
Паломники из РФ добрались до храма Николая Чудотворца в Бари вопреки трудностям
Происшествия
В Запорожской области сообщили об уничтожении более 40 дронов ВСУ
Мир
WSJ рассказала об обсуждении вопроса территорий во время визита Уиткоффа в РФ
Общество
По факту нападения подростка на учительницу в подмосковной школе возбудили дело

На Украине задержан чиновник минобороны за содействие 50 уклонистам

0
EN
Фото: Telegram
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

На Украине задержан сотрудник минобороны, разработавший схему уклонения от мобилизации за вознаграждение, которой воспользовались около 50 военнообязанных граждан. Как сообщает 18 апреля генпрокуратура страны, в отношении сотрудника возбуждено уголовное дело о получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Установлено, что подозреваемый за деньги устраивал обратившихся к нему лиц на гражданские должности в подразделениях военного ведомства. После этого они получали справки о брони на срок до конца мобилизации.

«Стоимость «услуг» составляла от $8 до $10 тыс. США. Деньги офицер получал наличными, на банковские карты или в криптовалюте. <...> Чиновника задержали во время получения взятки в размере $8 тыс.», — указано в Telegram-канале ведомства.

При обысках по месту жительства подозреваемого, должностных лиц территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) и фиктивно устроенных на работу граждан правоохранители изъяли документы о бронировании, переписке и другие доказательствах незаконной деятельности фигуранта.

Бургеры не помогли: почему украинская молодежь отказывается идти в ВСУ
За два месяца контракты подписали 500 человек

16 апреля издание «Страна.ua» сообщило, что в украинском Луцке сотрудники ТЦК мобилизовали мужчину у ворот школы, куда он провожал своего ребенка. В видеоролике в Telegram-канале СМИ мужчину принудительно пытаются запихнуть в микроавтобус несколько человек в камуфляже, а прохожие люди снимают происходящее и пытаются ему помочь.

Издание «Думская» рассказало 5 апреля о том, как в Одессе мужчина с охотничьим ружьем попытался освободить сына из ТЦК. Удалось ли мужчине добиться освобождения сына, неизвестно. По факту случившегося в отношении одессита составили два административных протокола — за мелкое хулиганство и нарушение правил ношения оружия.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025