На Украине задержан чиновник минобороны за содействие 50 уклонистам
На Украине задержан сотрудник минобороны, разработавший схему уклонения от мобилизации за вознаграждение, которой воспользовались около 50 военнообязанных граждан. Как сообщает 18 апреля генпрокуратура страны, в отношении сотрудника возбуждено уголовное дело о получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).
Установлено, что подозреваемый за деньги устраивал обратившихся к нему лиц на гражданские должности в подразделениях военного ведомства. После этого они получали справки о брони на срок до конца мобилизации.
«Стоимость «услуг» составляла от $8 до $10 тыс. США. Деньги офицер получал наличными, на банковские карты или в криптовалюте. <...> Чиновника задержали во время получения взятки в размере $8 тыс.», — указано в Telegram-канале ведомства.
При обысках по месту жительства подозреваемого, должностных лиц территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) и фиктивно устроенных на работу граждан правоохранители изъяли документы о бронировании, переписке и другие доказательствах незаконной деятельности фигуранта.
16 апреля издание «Страна.ua» сообщило, что в украинском Луцке сотрудники ТЦК мобилизовали мужчину у ворот школы, куда он провожал своего ребенка. В видеоролике в Telegram-канале СМИ мужчину принудительно пытаются запихнуть в микроавтобус несколько человек в камуфляже, а прохожие люди снимают происходящее и пытаются ему помочь.
Издание «Думская» рассказало 5 апреля о том, как в Одессе мужчина с охотничьим ружьем попытался освободить сына из ТЦК. Удалось ли мужчине добиться освобождения сына, неизвестно. По факту случившегося в отношении одессита составили два административных протокола — за мелкое хулиганство и нарушение правил ношения оружия.