Основатель Давосского форума ушел в отставку

Основатель Всемирного эконмического форума (ВЭФ) в швейцарском Давосе Клаус Шваб в возрасте 87 лет уходит в отставку с поста неисполнительного председателя организации. Об этом 21 апреля сообщила газета Neue Zürcher Zeitung.

«После моего недавнего заявления и в начале моего 88-го года я решил уйти с поста председателя и члена Совета попечителей с немедленным вступлением в силу», — приводит издание слова Шваба.

При этом уточняется, что данное заявление сделано на фоне скандала, который начался еще в июне 2024 года. Тогда газета The Wall Street Journal сообщала, что сотрудники организации обвинили основателя форума и прочее руководство в дискриминации и неподобающем отношении к женщинам и темнокожим.

Шваб основал ВЭФ 24 января 1971 года. Форум был задуман как дискуссионная площадка, где представители глобальных финансовых элит и государственные лидеры могли бы обсуждать перспективы и успехи в построении нового мирового порядка. Мероприятие проходит ежегодно зимой в швейцарском городе Давос.

Последнее заседание ВЭФ проходило в январе текущего года, при этом российская делегация не была представлена на форуме. Посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин заявил, что организаторы не направили соответствующие приглашения РФ, но российская сторона отнеслась к этому решению спокойно. Он отметил, что Москва продолжит решать внешние задачи в тех форматах, которые себя зарекомендовали как перспективные, например, в рамках БРИКС.