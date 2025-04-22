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Эксперт раскрыл секреты поиска эффективных стажировок для студентов

Эксперт Соломатин: надежные источники информации о стажировках — вузовские порталы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В условиях стремительного развития бизнеса и высокой конкуренции на рынке труда стажировки становятся важным шагом к успешной карьере. Найти хорошую компанию для практики можно, поискав, например, на порталах университета. О том, как выбрать действительно полезную практику, рассказал «Известиям» 22 апреля руководитель управления обучения и развития персонала СК «Росгосстрах Жизнь» Денис Соломатин.

По словам эксперта, современные работодатели ожидают от молодых специалистов готовности к полноценной работе сразу после окончания вуза. В этой ситуации правильно выбранная стажировка может стать решающим фактором для быстрого трудоустройства. Однако Соломатин предупредил, что не все программы практики одинаково полезны.

«Чтобы правильно выбрать место для стажировки, прежде всего нужно понять, чем соискатель хочет заниматься. От этого зависит, как быстро он пройдет путь к цели. Если с этим сложно, и есть несколько вариантов, между которыми стоит выбор, следует попробовать разное», — пояснил специалист.

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Наиболее надежными источниками информации о стажировках эксперт назвал вузовские порталы и карьерные сайты. Для целеустремленных студентов он рекомендовал изучать разделы «Карьера» на сайтах компаний мечты. В финансовом секторе, например, стоит обратить внимание на ведущие банки.

Ключевым признаком качественной стажировки Соломатин назвал возможность освоить реальные профессиональные навыки.

«Идти на формальную работу, где ты не узнаешь ничего нового и полезного в будущем, а тебе формально подпишут прохождение практики, — бессмысленная трата времени», — добавил он.

Особое значение эксперт придал наличию наставника в компании. По его словам, опытный куратор, готовый делиться знаниями, делает стажировку в разы эффективнее. При этом Соломатин посоветовал не зацикливаться на поиске исключительно оплачиваемых программ.

«Число успешно пройденных стажировок и полученный на них опыт поможет трудоустроиться быстро и на хорошую зарплату», — заключил специалист.

Ранее, 16 апреля, юрист, правозащитник, эксперт в сфере образования Антон Ивлев рассказал «Известиям», на что необходимо обратить внимание при покупке услуг онлайн-школ. Так, автор курса обязательно должен демонстрировать свою экспертизу и достижения в той области, специалистом в которой он себя позиционирует. Следует узнать, есть ли соответствующее образование у спикера. Имеет значение и репутация самой онлайн-школы. Важно обратить внимание на лицензию и товарный знак, выложенные на сайте.

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