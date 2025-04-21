Эксперт не исключил роста цены фьючерсов на золото до $3,5 тыс.
Стоимость фьючерсов на золото обновила рекордный уровень на фоне ослабления доллара США, критики Федеральной резервной системы (ФРС) со стороны Дональда Трампа и сохраняющихся рисков торговой войны. В ближайшей перспективе цена металла может достичь $3,5 тыс. за унцию. Об этом рассказал «Известиям» 21 апреля партнер Capital Lab Евгений Шатов.
«Рост золота подкреплен спросом на защитные активы в условиях турбулентности. Доллар опустился до минимумов с конца 2023 года, а заявления Трампа об увольнении главы ФРС Джерома Пауэлла усиливают неопределенность», — отмечает эксперт.
По его словам, попытки ограничить независимость ФРС могут подорвать доверие к доллару и ускорить отток капитала в активы-убежища, включая золото.
«Если инвесторы усомнятся в стабильности денежно-кредитной политики США, это даст дополнительный импульс росту котировок металла», — добавил он.
Кроме того, волатильность на фондовом рынке и активные закупки золота центральными банками поддерживают мировой спрос.
«Текущая динамика указывает на потенциал роста до $3,5 тыс. в ближайшей перспективе», — подытожил Шатов.
Ранее, 19 апреля, независимый финансовый эксперт Андрей Бархота рассказал «Известия» о том, куда стоит инвестировать в 2025 году. В частности, по его словам, доходность банковских депозитов может превысить 20% годовых. Например, вложение 1 млн рублей принесет инвестору более 200 тыс. рублей чистой прибыли за год.