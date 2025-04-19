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Экономист рассказал об актуальных способах инвестирования

Бархота: доходность банковских депозитов может превысить 20% годовых в 2025 году
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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По данным Банка России, в январе этого года объем средств населения в банках превысил 57 трлн руб. На фоне снижения ставок по банковским депозитам россияне уже начали задумываться об альтернативных инструментах. Независимый финансовый эксперт Андрей Бархота рассказал «Известия» 19 апреля о том, куда стоит инвестировать в 2025 году.

«В 2025 году доходность банковских депозитов может превысить 20% годовых. Например, вложение 1 млн рублей принесет инвестору более 200 тыс. рублей чистой прибыли за год», — отмечает Бархота.

Он также предупредил, что при значительном разрыве между ростом депозитов и кредитования (более 8–10 процентных пунктов) банки могут увеличить сроки вкладов. Для того чтобы минимизировать риски, стоит диверсифицировать вложения, не ограничиваясь только депозитами.

По мнению специалиста, существуют также альтернативные инструменты инвестирования, например девелоперские закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ). Этот инструмент только набирает популярность в России. Инвесторы получают доход от продажи недвижимости после ввода объекта в эксплуатацию. Выплаты происходят постепенно, по мере реализации лотов.

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Кроме того, период нестабильности и волатильности, по прогнозам, продлится как минимум еще 4–6 месяцев, при этом август остается наиболее рискованным месяцем для российского финансового рынка. В это время вложения в акции будут особенно непредсказуемыми. Волатильность на фондовом рынке не только увеличится, но и станет его постоянной характеристикой. В связи с этим экономист рекомендует сосредоточиться на инструментах с фиксированной доходностью, в первую очередь на облигациях первоклассных эмитентов и долгосрочных рублевых бумагах компаний с высоким кредитным рейтингом.

«В последние два года инвестирование в золото приобрело особую популярность среди россиян, что вполне объяснимо. В 2024 году золото продемонстрировало впечатляющий рост стоимости — 44,38% в долларах США. Учитывая падение курса доллара к рублю на 6,6%, доходность в рублях составила 41,45% годовых. Это означает, что при вложении 1 млн рублей потенциальный доход мог бы достичь 414,5 тыс. рублей», — сказал Бархота.

Приобретение долларов с целью получения прибыли от их укрепления по отношению к рублю в настоящее время не является оптимальной стратегией. Даже если курс доллара вырастет до 120 рублей к концу года, общий прирост его стоимости за этот период составит примерно 18%.

«Неэкономические факторы будут играть решающую роль, создавая неоднородную среду для инвестиций. В сложившейся ситуации перед принятием решений об инвестициях необходимо тщательное изучение ситуации и взвешенный, обдуманный подход», — подытожил Бархота.

Информация в материале не является инвестиционной рекомендацией.

Ранее, 18 января, партнер Capital Lab Евгений Шатов рассказал «Известиям» об актуальных инвестиционных инструментах. По его словам, в условиях высоких процентных ставок депозиты остаются одним из наиболее привлекательных инструментов для сохранения капитала. Уровень ставок по депозитам в крупнейших банках достигает 23%, что позволяет получать стабильный доход при минимальных рисках.

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