НМГ представила экспериментальный интерактивный молодежный сериал «Наш гараж»

Национальная Медиа Группа (НМГ) 21 апреля запустила новый интерактивный сериал для молодежи «Наш гараж». Премьера первой серии состоялась в официальном сообществе проекта в соцсети «ВКонтакте».

Новые серии будут выходить в этом же сообществе четыре раза в неделю, с понедельника по четверг. Каждый эпизод длится в среднем 15 минут. Проект объединяет элементы реалити-шоу и видеоблога, а также включает авторские музыкальные композиции, которые исполняют сами герои. Всего в первом сезоне запланировано 30 эпизодов.

Сериал предполагает интерактивный формат. Зрители смогут общаться с любимыми персонажами, находить друзей по интересам и участвовать в расширении вселенной сериала. Создатели также планируют активное вовлечение аудитории в обсуждение актуальных молодежных проблем.

«Мы видим, что короткое смотрение пользуется популярностью у подрастающего поколения, и поэтому в дополнение к классическим хотим двигаться в новые форматы и каналы потребления, где молодежь смотрит профессионально сделанный контент», — рассказала генеральный директор НМГ Светлана Баланова.

Ранее, 9 апреля, сообщалось, что НМГ в тестовом формате запустит мобильное приложение «Сторис», которое позволит потреблять короткий контент в виде сериалов, шоу и различных передач в вертикальном формате. Данный сервис ориентирован на современную аудиторию, которая наиболее часто пользуется телефонами или планшетами.