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НМГ запустит приложение «Сторис» для просмотра контента в вертикальном формате

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Национальная Медиа Группа (НМГ) в тестовом формате запустит мобильное приложение «Сторис», которое позволит потреблять короткий контент в виде сериалов, шоу и различных передач в вертикальном формате.

Данный сервис ориентирован на современную аудиторию, которая наиболее часто пользуется телефонами или планшетами. «Сторис» станет первым в России приложением для просмотра профессионального контента с мобильных устройств.

«Мы видим растущий тренд на востребованность короткого вертикального видео в России и мире. Запуск «Сторис» органично дополняет наши существующие телевизионные проекты, позволяя расширить аудиторию и вовлечь пользователей в новый формат контента, не заменяя, а усиливая традиционное вещание», — отметила генеральный директор НМГ Светлана Баланова.

После начала работы в сервис будут загружены сериалы телеканала «Домашний», специально адаптированные под вертикальный формат. Одна серия в приложении будет длиться от одной до трех минут. Это позволит наслаждаться контентом в любом удобном месте и в любое время. Когда приложение запустят для массовой аудитории, каждую неделю туда начнут добавлять новые сериалы «Домашнего», а позже в нем появятся различные шоу других телеканалов НМГ, в том числе «ЧЕ!» И СТС.

Приложение «Сторис» будет направлено на аудиторию «ВСЕ 10–45 лет». Со временем функционал сервиса расширится, появятся персональные рекомендации, а также начнется сотрудничество с партнерами для кросс-промо и бонусных программ. Помимо этого, в приложении будет введена программа монетизации. Пользователям за просмотр рекламы будет начисляться виртуальная валюта, которую можно использовать для покупки новых серий сериалов.

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27 февраля стало известно, что НМГ объединяет все эфирные телеканалы холдинга в единый кластер эфирного телевидения. Создание кластера позволит обеспечить более эффективное управление портфелем телеканалов, входящих в список крупнейших по доле аудитории в стране, а также достичь дополнительной синергии с точки зрения оптимизации затрат и перспектив технологического развития.

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