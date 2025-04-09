НМГ запустит приложение «Сторис» для просмотра контента в вертикальном формате

Национальная Медиа Группа (НМГ) в тестовом формате запустит мобильное приложение «Сторис», которое позволит потреблять короткий контент в виде сериалов, шоу и различных передач в вертикальном формате.

Данный сервис ориентирован на современную аудиторию, которая наиболее часто пользуется телефонами или планшетами. «Сторис» станет первым в России приложением для просмотра профессионального контента с мобильных устройств.

«Мы видим растущий тренд на востребованность короткого вертикального видео в России и мире. Запуск «Сторис» органично дополняет наши существующие телевизионные проекты, позволяя расширить аудиторию и вовлечь пользователей в новый формат контента, не заменяя, а усиливая традиционное вещание», — отметила генеральный директор НМГ Светлана Баланова.

После начала работы в сервис будут загружены сериалы телеканала «Домашний», специально адаптированные под вертикальный формат. Одна серия в приложении будет длиться от одной до трех минут. Это позволит наслаждаться контентом в любом удобном месте и в любое время. Когда приложение запустят для массовой аудитории, каждую неделю туда начнут добавлять новые сериалы «Домашнего», а позже в нем появятся различные шоу других телеканалов НМГ, в том числе «ЧЕ!» И СТС.

Приложение «Сторис» будет направлено на аудиторию «ВСЕ 10–45 лет». Со временем функционал сервиса расширится, появятся персональные рекомендации, а также начнется сотрудничество с партнерами для кросс-промо и бонусных программ. Помимо этого, в приложении будет введена программа монетизации. Пользователям за просмотр рекламы будет начисляться виртуальная валюта, которую можно использовать для покупки новых серий сериалов.

27 февраля стало известно, что НМГ объединяет все эфирные телеканалы холдинга в единый кластер эфирного телевидения. Создание кластера позволит обеспечить более эффективное управление портфелем телеканалов, входящих в список крупнейших по доле аудитории в стране, а также достичь дополнительной синергии с точки зрения оптимизации затрат и перспектив технологического развития.