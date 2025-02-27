НМГ создает бизнес-кластер эфирного телевидения

Национальная Медиа Группа (НМГ) объединяет все эфирные телеканалы холдинга в единый кластер эфирного телевидения. Об этом сообщается 27 февраля. Это стратегическое решение направлено на укрепление лидерских позиций на ТВ-рынке.

Создание кластера позволит обеспечить более эффективное управление портфелем телеканалов, входящих в список крупнейших по доле аудитории в стране, а также достичь дополнительной синергии с точки зрения оптимизации затрат и перспектив технологического развития.

Куратором кластера эфирного телевидения выступит Владимир Тюлин, в роли первого заместителя гендиректора НМГ. Он также продолжит возглавлять МИЦ «Известия» и телеканал РЕН ТВ.

Фото: НМГ

Занимавший позиции заместителя генерального директора НМГ по развлекательному вещанию и генерального директора телеканала СТС Александр Акопов принял решение покинуть холдинг и сфокусироваться на продюсерской и образовательной деятельности. И.о. директора телеканала СТС назначена Ирина Варламова. Ранее она занимала должность заместителя гендиректора «СТС Медиа» по управлению контентом.

Фото: НМГ

Изменения вступят в силу с 1 марта 2025 года.

Это уже второй бизнес-кластер, созданный в НМГ. Первым в 2024 году был создан НМГ ДОК, специализирующийся на производстве документального кино. Создание бизнес-кластера позволяет обеспечить максимальную гибкость и эффективность процессов при сохранении основной структуры бизнеса и ускорить создание новых продуктов.

«Объединение эфирных телеканалов в единый бизнес-кластер при сохранении и развитии их индивидуальных брендов — это важный шаг для укрепления лидирующих позиций НМГ на ТВ-рынке. Мы стремимся предложить нашим зрителям и рекламодателям лучшие телевизионные продукты в самых разных форматах и жанрах, охватывая все возможные целевые аудитории. Бизнес НМГ всё больше диверсифицируется, и сегодня помимо рынка эфирного телевидения мы также нацелены на активное присутствие на рынке информации и развлечений в более широком контексте. Мы благодарны Александру Акопову и желаем ему успехов, планируем продолжить сотрудничество с ним как в продюсерском, так и в образовательном направлениях», — сообщила генеральный директор НМГ Светлана Баланова.

В ноябре прошлого года Баланова, выступая на стратегической сессии ежегодного Национального рекламного форума в Москве, заявила, что в России 94% зрителей положительно оценили новый контент отечественной медиаиндустрии, в связи с чем НМГ будет наращивать производство уникальных проектов.