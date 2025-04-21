Синоптик спрогнозировала мокрый снег на выходных в Москве

На неделе с 21 по 27 апреля в Москве и области ожидается похолодание. Так, в ночь на воскресенье температура воздуха может достигать отрицательных значений, а днем москвичи столкнутся с мокрым снегом. Об этом «Известиям» рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова 21 апреля.

«Действительно к выходным у нас ожидается существенное понижение температуры. Всё-таки по субботу включительно это будет временами дождь, но 27-го числа действительно отдельные модели дают, что у нас может приниматься и мокрый снег, но это совершенно не значит, что у нас снег ляжет на поверхность земли и так далее», — предупредила синоптик.

По ее словам, подобная температура считается нормой для конца апреля. К концу недели в Москве столбик термометра достигнет +5 градусов ночью и днем +10…+11 градусов, в Подмосковье +3…+8 градусов ночью, днем — +8…+13 градусов. Специалист объяснила, что в начале недели температура воздуха превышает норму, но к концу недели она будет немного ниже нормы.

«В общем, такие вот существенные перепады температуры в течение недели, они, конечно, крайне неблагоприятны для вообще всех людей и для метеочувствительных особенно. Мы неблагоприятно воспринимаем для себя как резкое повышение температуры, так и резкое понижение ее», — отметила синоптик.

Ранее, 21 апреля, эксперты сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок» рассказали «Известиям» лучшие направления для пляжного отдыха в 2025 году. Одним из главных направлений для пляжного отдыха этого сезона станет Крым. На данный момент фиксируется повышенный интерес к отдыху в республике: число бронирований на лето опережает прошлогодние значения на 16%.